https://1prime.ru/20240421/afrika-847553506.html
Звонкая пощечина. В Китае рассказали об успехах России в борьбе с Западом
Звонкая пощечина. В Китае рассказали об успехах России в борьбе с Западом - 21.04.2024, ПРАЙМ
Звонкая пощечина. В Китае рассказали об успехах России в борьбе с Западом
Россия открыла второй фронт против США и Франции в африканском регионе, пишет китайское издание Sohu. | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T09:52+0300
2024-04-21T09:52+0300
2024-04-21T09:52+0300
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия открыла второй фронт против США и Франции в африканском регионе, пишет китайское издание Sohu.Автор имеет в виду устранение неоколониального режима в западноафриканской стране Нигер, где ранее был свергнут прозападный президент Мохаммед Базум — что заставило Францию и США принять решение о выводе войск.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается в публикации, Россия поддержала эту тенденцию, фактически открыв "второй фронт" противостояния Западу помимо украинского."Таким образом Россия отвесила звонкую пощечину американцам и французам в совсем другом регионе, нежели Украина. Очевидно, Соединенные Штаты сдержали эмоции, а вот Франция выразила собственное недовольство действиями", — отмечается в статье.Автор напоминает о значении Нигера для Франции — в этой африканской стране богатые месторождения урана, имеющего стратегическое значение для французской атомной энергетики, а также для производства ядерных боеприпасов. Этим автор и объясняет ужесточение риторики Парижа в отношении украинского конфликта.Автор упоминает и неудачи Вашингтона в этом направлении. "Если США уйдут из Нигера несолоно хлебавши, изгнанные пропагандой, боюсь, они инициируют цепочку ударов по колониальным экономикам всей планеты", — подчеркивает он."Учитывая, как ВС РФ проявляют себя на Украине, Нигер может со спокойной душой сотрудничать с российским правительством. Тем более что Запад сейчас как раз не вкладывает в Африку слишком много усилий — и это предоставляет отличную возможность изгнать его с континента", — говорится в публикации.В статье также напоминается о неспособности США и их союзников справиться с группировками хуситов в Красном море, что угрожает выстроенному Вашингтоном образу, который позиционирует себя как гегемон Ближнего Востока."Россия сделала первый выстрел против гегемонии США и Европы и открыла второй фронт в этом противостоянии. Это свидетельствует о начале полномасштабной борьбы между Москвой и Вашингтоном. И чем дальше, тем больше ясно: эта схватка становится Западу не по зубам", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, китай, африка
Звонкая пощечина. В Китае рассказали об успехах России в борьбе с Западом
Sohu: Россия открыла второй фронт против США и Франции в Африке
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ.
Россия открыла второй фронт против США и Франции в африканском регионе, пишет китайское издание Sohu
.
Автор имеет в виду устранение неоколониального режима в западноафриканской стране Нигер, где ранее был свергнут прозападный президент Мохаммед Базум — что заставило Францию и США принять решение о выводе войск.
Как отмечается в публикации, Россия поддержала эту тенденцию, фактически открыв "второй фронт" противостояния Западу помимо украинского.
США вынуждены покинуть стратегически важную страну
"Таким образом Россия отвесила звонкую пощечину американцам и французам в совсем другом регионе, нежели Украина. Очевидно, Соединенные Штаты сдержали эмоции, а вот Франция выразила собственное недовольство действиями", — отмечается в статье.
Автор напоминает о значении Нигера для Франции — в этой африканской стране богатые месторождения урана, имеющего стратегическое значение для французской атомной энергетики, а также для производства ядерных боеприпасов. Этим автор и объясняет ужесточение риторики Парижа в отношении украинского конфликта.
Автор упоминает и неудачи Вашингтона в этом направлении. "Если США уйдут из Нигера несолоно хлебавши, изгнанные пропагандой, боюсь, они инициируют цепочку ударов по колониальным экономикам всей планеты", — подчеркивает он.
"Учитывая, как ВС РФ проявляют себя на Украине, Нигер может со спокойной душой сотрудничать с российским правительством. Тем более что Запад сейчас как раз не вкладывает в Африку слишком много усилий — и это предоставляет отличную возможность изгнать его с континента", — говорится в публикации.
В статье также напоминается о неспособности США и их союзников справиться с группировками хуситов в Красном море, что угрожает выстроенному Вашингтоном образу, который позиционирует себя как гегемон Ближнего Востока.
"Россия сделала первый выстрел против гегемонии США и Европы и открыла второй фронт в этом противостоянии. Это свидетельствует о начале полномасштабной борьбы между Москвой и Вашингтоном. И чем дальше, тем больше ясно: эта схватка становится Западу не по зубам", — делает вывод автор.