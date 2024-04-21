Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Звонкая пощечина. В Китае рассказали об успехах России в борьбе с Западом - 21.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240421/afrika-847553506.html
Звонкая пощечина. В Китае рассказали об успехах России в борьбе с Западом
Звонкая пощечина. В Китае рассказали об успехах России в борьбе с Западом - 21.04.2024, ПРАЙМ
Звонкая пощечина. В Китае рассказали об успехах России в борьбе с Западом
Россия открыла второй фронт против США и Франции в африканском регионе, пишет китайское издание Sohu. | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T09:52+0300
2024-04-21T09:52+0300
россия
китай
африка
https://cdnn.1prime.ru/img/84122/69/841226970_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_12e54af727685a9c8098917ae725473d.jpg
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия открыла второй фронт против США и Франции в африканском регионе, пишет китайское издание Sohu.Автор имеет в виду устранение неоколониального режима в западноафриканской стране Нигер, где ранее был свергнут прозападный президент Мохаммед Базум — что заставило Францию и США принять решение о выводе войск.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается в публикации, Россия поддержала эту тенденцию, фактически открыв "второй фронт" противостояния Западу помимо украинского."Таким образом Россия отвесила звонкую пощечину американцам и французам в совсем другом регионе, нежели Украина. Очевидно, Соединенные Штаты сдержали эмоции, а вот Франция выразила собственное недовольство действиями", — отмечается в статье.Автор напоминает о значении Нигера для Франции — в этой африканской стране богатые месторождения урана, имеющего стратегическое значение для французской атомной энергетики, а также для производства ядерных боеприпасов. Этим автор и объясняет ужесточение риторики Парижа в отношении украинского конфликта.Автор упоминает и неудачи Вашингтона в этом направлении. "Если США уйдут из Нигера несолоно хлебавши, изгнанные пропагандой, боюсь, они инициируют цепочку ударов по колониальным экономикам всей планеты", — подчеркивает он."Учитывая, как ВС РФ проявляют себя на Украине, Нигер может со спокойной душой сотрудничать с российским правительством. Тем более что Запад сейчас как раз не вкладывает в Африку слишком много усилий — и это предоставляет отличную возможность изгнать его с континента", — говорится в публикации.В статье также напоминается о неспособности США и их союзников справиться с группировками хуситов в Красном море, что угрожает выстроенному Вашингтоном образу, который позиционирует себя как гегемон Ближнего Востока."Россия сделала первый выстрел против гегемонии США и Европы и открыла второй фронт в этом противостоянии. Это свидетельствует о начале полномасштабной борьбы между Москвой и Вашингтоном. И чем дальше, тем больше ясно: эта схватка становится Западу не по зубам", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240420/niger-847544044.html
китай
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84122/69/841226970_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_b5e148b79dfe263b03583c37f5d79744.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, африка
РОССИЯ, КИТАЙ, АФРИКА
09:52 21.04.2024
 
Звонкая пощечина. В Китае рассказали об успехах России в борьбе с Западом

Sohu: Россия открыла второй фронт против США и Франции в Африке

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаявления для СМИ В. Путина и А. Ассумани
Заявления для СМИ В. Путина и А. Ассумани - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия открыла второй фронт против США и Франции в африканском регионе, пишет китайское издание Sohu.
Автор имеет в виду устранение неоколониального режима в западноафриканской стране Нигер, где ранее был свергнут прозападный президент Мохаммед Базум — что заставило Францию и США принять решение о выводе войск.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как отмечается в публикации, Россия поддержала эту тенденцию, фактически открыв "второй фронт" противостояния Западу помимо украинского.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
США вынуждены покинуть стратегически важную страну
Вчера, 10:23
"Таким образом Россия отвесила звонкую пощечину американцам и французам в совсем другом регионе, нежели Украина. Очевидно, Соединенные Штаты сдержали эмоции, а вот Франция выразила собственное недовольство действиями", — отмечается в статье.
Автор напоминает о значении Нигера для Франции — в этой африканской стране богатые месторождения урана, имеющего стратегическое значение для французской атомной энергетики, а также для производства ядерных боеприпасов. Этим автор и объясняет ужесточение риторики Парижа в отношении украинского конфликта.
Автор упоминает и неудачи Вашингтона в этом направлении. "Если США уйдут из Нигера несолоно хлебавши, изгнанные пропагандой, боюсь, они инициируют цепочку ударов по колониальным экономикам всей планеты", — подчеркивает он.
"Учитывая, как ВС РФ проявляют себя на Украине, Нигер может со спокойной душой сотрудничать с российским правительством. Тем более что Запад сейчас как раз не вкладывает в Африку слишком много усилий — и это предоставляет отличную возможность изгнать его с континента", — говорится в публикации.
В статье также напоминается о неспособности США и их союзников справиться с группировками хуситов в Красном море, что угрожает выстроенному Вашингтоном образу, который позиционирует себя как гегемон Ближнего Востока.
"Россия сделала первый выстрел против гегемонии США и Европы и открыла второй фронт в этом противостоянии. Это свидетельствует о начале полномасштабной борьбы между Москвой и Вашингтоном. И чем дальше, тем больше ясно: эта схватка становится Западу не по зубам", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РОССИЯКИТАЙАФРИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала