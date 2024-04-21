https://1prime.ru/20240421/arktika-847553097.html

В США предостерегли от развязывания конфронтации с Россией в Арктике

В США предостерегли от развязывания конфронтации с Россией в Арктике - 21.04.2024, ПРАЙМ

В США предостерегли от развязывания конфронтации с Россией в Арктике

Недавнее вступление Финляндии и Швеции в НАТО усиливает влияние альянса в Арктике и расшатывает отношения с Россией, однако заявления о мнимой "милитаризации"... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T09:21+0300

2024-04-21T09:21+0300

2024-04-21T09:21+0300

арктика

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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Недавнее вступление Финляндии и Швеции в НАТО усиливает влияние альянса в Арктике и расшатывает отношения с Россией, однако заявления о мнимой "милитаризации" Москвы в регионе не соответствуют действительности и не должны стать поводом для новой конфронтации, пишет Алекс Литл для Responsible Statecraft.После последнего расширения НАТО уже семь из восьми арктических государств находятся под зонтиком безопасности Североатлантического альянса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом некоторые аналитики усматривают во вступлении Швеции и Финляндии хорошую возможность для НАТО "расширить зону своего влияния" и "сдержать Россию" — но альянсу меньше всего нужна новая зона конфронтации с этой страной, отмечается в публикации.Автор отмечает, что российскую угрозу в Арктике не стоит преувеличивать, так как военные усилия Москвы носят в основном оборонительный характер."Она создала многоуровневую систему ограничения и воспрещения доступа и манёвра вокруг Кольского полуострова, который крайне важен для России. Эти действия не представляют большой угрозы для США и их союзников по НАТО, особенно сегодня, когда Россия увязла на Украине", — считает Литл.Что касается возможностей по проецированию силы, то атомный подводный флот НАТО, где преобладают американские субмарины, превосходит противостоящий ему Северный флот России, заявляет автор.По его мнению, НАТО не должна расценивать членство Финляндии и Швеции как дополнительную возможность для милитаризации Арктики. "Ей следует использовать возможности рабочих групп типа Арктического совета для формирования международных механизмов по снижению напряженности", — отмечает Литл."На фоне ухудшения обстановки на Украине эскалация в Арктике не сулит ничего хорошего США и их союзникам по НАТО. Россия обладает значительным влиянием в арктическом регионе, и в ближайшем будущем это не изменится", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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арктика, россия, нато