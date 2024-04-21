Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США предостерегли от развязывания конфронтации с Россией в Арктике - 21.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240421/arktika-847553097.html
В США предостерегли от развязывания конфронтации с Россией в Арктике
В США предостерегли от развязывания конфронтации с Россией в Арктике - 21.04.2024, ПРАЙМ
В США предостерегли от развязывания конфронтации с Россией в Арктике
Недавнее вступление Финляндии и Швеции в НАТО усиливает влияние альянса в Арктике и расшатывает отношения с Россией, однако заявления о мнимой "милитаризации"... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T09:21+0300
2024-04-21T09:21+0300
арктика
россия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bd3e418cea3477b1f66b809f4234b9be.jpg
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Недавнее вступление Финляндии и Швеции в НАТО усиливает влияние альянса в Арктике и расшатывает отношения с Россией, однако заявления о мнимой "милитаризации" Москвы в регионе не соответствуют действительности и не должны стать поводом для новой конфронтации, пишет Алекс Литл для Responsible Statecraft.После последнего расширения НАТО уже семь из восьми арктических государств находятся под зонтиком безопасности Североатлантического альянса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом некоторые аналитики усматривают во вступлении Швеции и Финляндии хорошую возможность для НАТО "расширить зону своего влияния" и "сдержать Россию" — но альянсу меньше всего нужна новая зона конфронтации с этой страной, отмечается в публикации.Автор отмечает, что российскую угрозу в Арктике не стоит преувеличивать, так как военные усилия Москвы носят в основном оборонительный характер."Она создала многоуровневую систему ограничения и воспрещения доступа и манёвра вокруг Кольского полуострова, который крайне важен для России. Эти действия не представляют большой угрозы для США и их союзников по НАТО, особенно сегодня, когда Россия увязла на Украине", — считает Литл.Что касается возможностей по проецированию силы, то атомный подводный флот НАТО, где преобладают американские субмарины, превосходит противостоящий ему Северный флот России, заявляет автор.По его мнению, НАТО не должна расценивать членство Финляндии и Швеции как дополнительную возможность для милитаризации Арктики. "Ей следует использовать возможности рабочих групп типа Арктического совета для формирования международных механизмов по снижению напряженности", — отмечает Литл."На фоне ухудшения обстановки на Украине эскалация в Арктике не сулит ничего хорошего США и их союзникам по НАТО. Россия обладает значительным влиянием в арктическом регионе, и в ближайшем будущем это не изменится", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240415/nato-847390242.html
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f2505f579d4fc3bada2c254459f8596e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
арктика, россия, нато
АРКТИКА, РОССИЯ, НАТО
09:21 21.04.2024
 
В США предостерегли от развязывания конфронтации с Россией в Арктике

RS: НАТО следует избежать конфронтации с Россией в Арктике

© РИА Новости . Вера Костамо% Айсберг
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Вера Костамо
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Недавнее вступление Финляндии и Швеции в НАТО усиливает влияние альянса в Арктике и расшатывает отношения с Россией, однако заявления о мнимой "милитаризации" Москвы в регионе не соответствуют действительности и не должны стать поводом для новой конфронтации, пишет Алекс Литл для Responsible Statecraft.
После последнего расширения НАТО уже семь из восьми арктических государств находятся под зонтиком безопасности Североатлантического альянса.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
При этом некоторые аналитики усматривают во вступлении Швеции и Финляндии хорошую возможность для НАТО "расширить зону своего влияния" и "сдержать Россию" — но альянсу меньше всего нужна новая зона конфронтации с этой страной, отмечается в публикации.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
В МИД предупредили об ответе на усиление присутствия НАТО в Арктике
15 апреля, 13:15
Автор отмечает, что российскую угрозу в Арктике не стоит преувеличивать, так как военные усилия Москвы носят в основном оборонительный характер.
"Она создала многоуровневую систему ограничения и воспрещения доступа и манёвра вокруг Кольского полуострова, который крайне важен для России. Эти действия не представляют большой угрозы для США и их союзников по НАТО, особенно сегодня, когда Россия увязла на Украине", — считает Литл.
Что касается возможностей по проецированию силы, то атомный подводный флот НАТО, где преобладают американские субмарины, превосходит противостоящий ему Северный флот России, заявляет автор.
По его мнению, НАТО не должна расценивать членство Финляндии и Швеции как дополнительную возможность для милитаризации Арктики. "Ей следует использовать возможности рабочих групп типа Арктического совета для формирования международных механизмов по снижению напряженности", — отмечает Литл.
"На фоне ухудшения обстановки на Украине эскалация в Арктике не сулит ничего хорошего США и их союзникам по НАТО. Россия обладает значительным влиянием в арктическом регионе, и в ближайшем будущем это не изменится", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
АРКТИКАРОССИЯНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала