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FT: Блинкен во время визита в КНР пригрозит санкциями за помощь России

FT: Блинкен во время визита в КНР пригрозит санкциями за помощь России - 21.04.2024, ПРАЙМ

FT: Блинкен во время визита в КНР пригрозит санкциями за помощь России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время визита в Китай может пригрозить Пекину введением санкций за якобы осуществляемую поддержку... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T10:29+0300

2024-04-21T10:29+0300

2024-04-21T10:57+0300

китай

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время визита в Китай может пригрозить Пекину введением санкций за якобы осуществляемую поддержку российского ВПК, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Высокопоставленный чиновник госдепа ранее заявил, что Блинкен в ходе поездки в Китай выразит обеспокоенность из-за поддержки со стороны Пекина военно-промышленного комплекса России, якобы угрожающей европейской безопасности и не отвечающей интересам КНР. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредит Китай, что США предпримут карательные меры, если он не прекратит отправлять России технологии, связанные с оружием", - отмечает газета. При этом, по данным издания, госсекретарь не намерен уточнять, какие именно меры планируют принять Соединенные Штаты. По словам источников, речь может идти о введении санкций против финансовых институтов КНР, а также других организаций. Один из собеседников добавил, что предупреждение, озвученное Блинкеным, будет самым ясным среди тех, которые до настоящего времени американские официальные лица лично делали китайской стороне. Как сообщил американский чиновник, участники G7 сообщили Вашингтону, что уже подняли или поднимут данный вопрос с Китаем после закончившейся 19 апреля встречи глав внешнеполитических ведомств в Италии. Один из собеседников уточнил, что Пекин все больше беспокоит возможность введения санкций в отношении его банков. Блинкен посетит КНР с визитом 24-26 апреля. Как сообщили в госдепе, он в частности, обсудит кризис на Ближнем Востоке и обстановку в Южно-Китайском море.Заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель заявлял, что Соединенные Штаты готовы принять "дальнейшие шаги" в отношении компаний Китая за якобы за поддержку ВПК России.Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявлял ранее РИА Новости, что Пекин прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса. При этом КНР не занимает какую-либо сторону в нем и просит Вашингтон не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой.После начала СВО коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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китай, россия, сша, энтони блинкен