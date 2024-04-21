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Скандал в Брюсселе. Собрание оппонентов властей ЕС запретила полиция - 21.04.2024, ПРАЙМ
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Скандал в Брюсселе. Собрание оппонентов властей ЕС запретила полиция
Скандал в Брюсселе. Собрание оппонентов властей ЕС запретила полиция - 21.04.2024, ПРАЙМ
Скандал в Брюсселе. Собрание оппонентов властей ЕС запретила полиция
Проведенный европейскими лидерами экстренный саммит прошел в скандальной атмосфере на фоне обеспокоенности их участников из-за вызовов, которые ставят... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T11:16+0300
2024-04-21T12:01+0300
ес
виктор орбан
найджел фарадж
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Проведенный европейскими лидерами экстренный саммит прошел в скандальной атмосфере на фоне обеспокоенности их участников из-за вызовов, которые ставят стремительно консолидирующиеся правые силы, пишет РИА Новости.На встрече обсуждались, в частности, перспективы "конкурентоспособности" ЕС в свете этой проблемы. Также в повестке дня был стандартный перечень проблем, включая увеличение помощи Киеву, усиление санкционного давления на Иран и продолжение "зеленого курса".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, в июне пройдут выборы в Европарламент, и правящие элиты обеспокоены возможным укреплением позиций правых сил, которые критикуют антироссийские санкции и выступают за возобновление диалога с Москвой, за сокращение или отмену помощи Украине.На этом фоне Брюссель активизировался в кампании против евроскептиков, что вызвало недовольство и критику со стороны некоторых европейских лидеров. Так, накануне встречи европейских лидеров в Брюсселе должна была состояться "Конференция национального консерватизма". Там должны были участвовать венгерский премьер Виктор Орбан, экс-премьера Польши Матеуш Моравеций, экс-кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, один из главных идеологов выхода Великобритании из ЕС Найджел Фараж и другие видные критики Союза.Организаторы в последние часы меняли несколько мест встречи, им как минимум дважды отказали. К началу туда приехала полиция, оцепила здание и не позволяла пройти посетителям. Власти решили закрыть мероприятие, объяснив это риском возникновения общественных беспорядков."Брюссель только что активизировался. Если кто-то выступает за мир, его просто забанят", — охарактеризовал Фарадж то, что произошло.Среди европейских лидеров неправого толка нашлись те, кто осудил разгон конференции. Бельгийский премьер Александр де Кроо назвал произошедшее "неприемлемым" запрет политических собраний.На этом фоне эксперты призывают избегать "запугивания" евроскептиками и предлагают сформулировать более четкий посыл по экономике и безопасности для избирателей. Такая повестка, как отмечается, "ведет к тому, что на июньских выборах правые если не победят безоговорочно, то по крайней мере укрепят позиции и вынудят идти на коалиции с ними".
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ес, виктор орбан, найджел фарадж
ЕС, Виктор Орбан, Найджел Фарадж
11:16 21.04.2024 (обновлено: 12:01 21.04.2024)
 
Скандал в Брюсселе. Собрание оппонентов властей ЕС запретила полиция

Саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе прошел со скандалом

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Проведенный европейскими лидерами экстренный саммит прошел в скандальной атмосфере на фоне обеспокоенности их участников из-за вызовов, которые ставят стремительно консолидирующиеся правые силы, пишет РИА Новости.
На встрече обсуждались, в частности, перспективы "конкурентоспособности" ЕС в свете этой проблемы. Также в повестке дня был стандартный перечень проблем, включая увеличение помощи Киеву, усиление санкционного давления на Иран и продолжение "зеленого курса".
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Как отмечается, в июне пройдут выборы в Европарламент, и правящие элиты обеспокоены возможным укреплением позиций правых сил, которые критикуют антироссийские санкции и выступают за возобновление диалога с Москвой, за сокращение или отмену помощи Украине.
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На этом фоне Брюссель активизировался в кампании против евроскептиков, что вызвало недовольство и критику со стороны некоторых европейских лидеров. Так, накануне встречи европейских лидеров в Брюсселе должна была состояться "Конференция национального консерватизма". Там должны были участвовать венгерский премьер Виктор Орбан, экс-премьера Польши Матеуш Моравеций, экс-кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, один из главных идеологов выхода Великобритании из ЕС Найджел Фараж и другие видные критики Союза.
Организаторы в последние часы меняли несколько мест встречи, им как минимум дважды отказали. К началу туда приехала полиция, оцепила здание и не позволяла пройти посетителям. Власти решили закрыть мероприятие, объяснив это риском возникновения общественных беспорядков.
"Брюссель только что активизировался. Если кто-то выступает за мир, его просто забанят", — охарактеризовал Фарадж то, что произошло.
Среди европейских лидеров неправого толка нашлись те, кто осудил разгон конференции. Бельгийский премьер Александр де Кроо назвал произошедшее "неприемлемым" запрет политических собраний.
На этом фоне эксперты призывают избегать "запугивания" евроскептиками и предлагают сформулировать более четкий посыл по экономике и безопасности для избирателей. Такая повестка, как отмечается, "ведет к тому, что на июньских выборах правые если не победят безоговорочно, то по крайней мере укрепят позиции и вынудят идти на коалиции с ними".
 
ЕСВиктор ОрбанНайджел Фарадж
 
 
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