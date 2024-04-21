https://1prime.ru/20240421/germaniya-847558154.html
В Германии считают, что помощь США Украине может стать последней
В Германии считают, что помощь США Украине может стать последней - 21.04.2024, ПРАЙМ
В Германии считают, что помощь США Украине может стать последней
Одобренные конгрессом США средства на поддержку Украины могут стать на данный момент "последней крупной помощью", считает депутат немецкого парламента от... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T18:42+0300
2024-04-21T18:42+0300
2024-04-21T18:43+0300
политика
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Одобренные конгрессом США средства на поддержку Украины могут стать на данный момент "последней крупной помощью", считает депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. "Не следует забывать тот факт, что война может продлиться еще долго, и что это, возможно, на данный момент будет последний крупный пакет помощи со стороны США", — сказал Кизеветтер в комментарии медиагруппе Funke. Депутат также призвал Европу нарастить поставки средств ПВО, высокоточного оружия большой дальности, беспилотников, артиллерии и истребителей. Кроме того, он выступил за передачу Киеву крылатых ракет Taurus. Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240420/ukraina-847551190.html
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украина, сша, германия, помощь украине
Политика, УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, помощь Украине
В Германии считают, что помощь США Украине может стать последней
Кизеветтер: выделенный от США Киеву пакет помощи может стать последним
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Одобренные конгрессом США средства на поддержку Украины могут стать на данный момент "последней крупной помощью", считает депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.
"Не следует забывать тот факт, что война может продлиться еще долго, и что это, возможно, на данный момент будет последний крупный пакет помощи со стороны США", — сказал Кизеветтер в комментарии медиагруппе Funke.
Депутат также призвал Европу нарастить поставки средств ПВО, высокоточного оружия большой дальности, беспилотников, артиллерии и истребителей. Кроме того, он выступил за передачу Киеву крылатых ракет Taurus.
Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.
Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США