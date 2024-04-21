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В Германии считают, что помощь США Украине может стать последней - 21.04.2024, ПРАЙМ
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В Германии считают, что помощь США Украине может стать последней
В Германии считают, что помощь США Украине может стать последней - 21.04.2024, ПРАЙМ
В Германии считают, что помощь США Украине может стать последней
Одобренные конгрессом США средства на поддержку Украины могут стать на данный момент "последней крупной помощью", считает депутат немецкого парламента от... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T18:42+0300
2024-04-21T18:43+0300
политика
украина
сша
германия
помощь украине
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Одобренные конгрессом США средства на поддержку Украины могут стать на данный момент "последней крупной помощью", считает депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. "Не следует забывать тот факт, что война может продлиться еще долго, и что это, возможно, на данный момент будет последний крупный пакет помощи со стороны США", — сказал Кизеветтер в комментарии медиагруппе Funke. Депутат также призвал Европу нарастить поставки средств ПВО, высокоточного оружия большой дальности, беспилотников, артиллерии и истребителей. Кроме того, он выступил за передачу Киеву крылатых ракет Taurus. Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
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украина, сша, германия, помощь украине
Политика, УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, помощь Украине
18:42 21.04.2024 (обновлено: 18:43 21.04.2024)
 
В Германии считают, что помощь США Украине может стать последней

Кизеветтер: выделенный от США Киеву пакет помощи может стать последним

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Одобренные конгрессом США средства на поддержку Украины могут стать на данный момент "последней крупной помощью", считает депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.
"Не следует забывать тот факт, что война может продлиться еще долго, и что это, возможно, на данный момент будет последний крупный пакет помощи со стороны США", — сказал Кизеветтер в комментарии медиагруппе Funke.
Депутат также призвал Европу нарастить поставки средств ПВО, высокоточного оружия большой дальности, беспилотников, артиллерии и истребителей. Кроме того, он выступил за передачу Киеву крылатых ракет Taurus.
Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.
Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
В Госдуме заявили, что Украину не спасут миллиарды от США
Вчера, 23:25
 
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