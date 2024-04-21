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Уровень воды у Ишима вырос на 140 сантиметров - 21.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды у Ишима вырос на 140 сантиметров
Уровень воды у Ишима вырос на 140 сантиметров - 21.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды у Ишима вырос на 140 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области прибавив за минувшие сутки 140, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T07:13+0300
2024-04-21T07:13+0300
происшествия
тюменская область
паводок
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области прибавив за минувшие сутки 140, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.По состоянию на 8.00 (6.00 мск) показатель зафиксирован на отметке 1051 сантиметров.Режим чрезвычайной ситуации в регионе был введен 8 апреля. На реках Ишим и Тобол прогнозируется превышение исторических максимумов по уровню воды. Пик паводка ожидается 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, были вывезены 2,2 тысячи человек. В 13 населенных пунктах подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и пять садоводческих товариществ.
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тюменская область, паводок
Происшествия, Тюменская область, паводок
07:13 21.04.2024
 
Уровень воды у Ишима вырос на 140 сантиметров

Уровень воды у города Ишим в Тюменской области поднялся еще на 140 сантиметров

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в Тюменской области. Архивное фото
Паводок в Тюменской области. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Ишим у одноименного города в Тюменской области прибавив за минувшие сутки 140, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
По состоянию на 8.00 (6.00 мск) показатель зафиксирован на отметке 1051 сантиметров.
Режим чрезвычайной ситуации в регионе был введен 8 апреля. На реках Ишим и Тобол прогнозируется превышение исторических максимумов по уровню воды. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.
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Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, были вывезены 2,2 тысячи человек. В 13 населенных пунктах подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и пять садоводческих товариществ.
 
ПроисшествияТюменская областьпаводок
 
 
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