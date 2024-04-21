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Раскрыто, какая страна стала крупнейшим поставщиком кофе в Россию - 21.04.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, какая страна стала крупнейшим поставщиком кофе в Россию
Раскрыто, какая страна стала крупнейшим поставщиком кофе в Россию - 21.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, какая страна стала крупнейшим поставщиком кофе в Россию
Нидерландам в прошлом году удалось нарастить поставки кофе в Россию на 6%, до 42,4 миллиона долларов, и тем самым обеспечить себе пятое место в списке... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T08:18+0300
2024-04-21T08:18+0300
россия
кофе
поставки
торговля
мировая торговля
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Нидерландам в прошлом году удалось нарастить поставки кофе в Россию на 6%, до 42,4 миллиона долларов, и тем самым обеспечить себе пятое место в списке крупнейших продавцов, выяснило РИА Новости, изучив открытые статданные. Всего в прошлом году страна потратила на кофе 726,6 миллиона долларов без учета отгрузок из пока не раскрывших свою статистику Эфиопии, Руанды, Кении и Перу. В 2022 году эта четверка продала нам кофе на 17,6 миллиона долларов. Пальма первенства в поставках сохранилась за Вьетнамом: одна только эта страна обеспечивает треть потребностей России (245,1 миллиона долларов). Причем за год ей удалось нарастить свои объемы на довольно заметные 23%. Второе место оставила за собой Бразилия: прошлогодние отгрузки составили 130,8 миллиона долларов - это 18% в общем объеме. А третье место снова досталось Германии, отгрузившей товара на 60,8 миллиона долларов. Ее показатель, правда, просел сразу на 35,3%. По-прежнему пользовался высоким спросом и итальянский кофе: страна, хоть и сократила свои поставки сразу на 27%, все равно смогла сохранить за собой четвертое место с объемами в 48,5 миллиона долларов. А пятое, соответственно, отошло Нидерландам. Годом ранее эту строчку занимала Индонезия, которая опустилась на 11-е место из-за снижения объемов в 2,5 раза.
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россия, кофе, поставки, торговля, мировая торговля
РОССИЯ, кофе, поставки, торговля, мировая торговля
08:18 21.04.2024
 
Раскрыто, какая страна стала крупнейшим поставщиком кофе в Россию

Нидерланды сменили Индонезию в списке крупнейших поставщиков кофе в Россию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМолотый кофе
Молотый кофе - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Нидерландам в прошлом году удалось нарастить поставки кофе в Россию на 6%, до 42,4 миллиона долларов, и тем самым обеспечить себе пятое место в списке крупнейших продавцов, выяснило РИА Новости, изучив открытые статданные.
Всего в прошлом году страна потратила на кофе 726,6 миллиона долларов без учета отгрузок из пока не раскрывших свою статистику Эфиопии, Руанды, Кении и Перу. В 2022 году эта четверка продала нам кофе на 17,6 миллиона долларов.
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Пальма первенства в поставках сохранилась за Вьетнамом: одна только эта страна обеспечивает треть потребностей России (245,1 миллиона долларов). Причем за год ей удалось нарастить свои объемы на довольно заметные 23%.
Второе место оставила за собой Бразилия: прошлогодние отгрузки составили 130,8 миллиона долларов - это 18% в общем объеме. А третье место снова досталось Германии, отгрузившей товара на 60,8 миллиона долларов. Ее показатель, правда, просел сразу на 35,3%.
По-прежнему пользовался высоким спросом и итальянский кофе: страна, хоть и сократила свои поставки сразу на 27%, все равно смогла сохранить за собой четвертое место с объемами в 48,5 миллиона долларов. А пятое, соответственно, отошло Нидерландам. Годом ранее эту строчку занимала Индонезия, которая опустилась на 11-е место из-за снижения объемов в 2,5 раза.
 
РОССИЯкофепоставкиторговлямировая торговля
 
 
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