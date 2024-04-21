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В Кургане в ближайшие 1-2 дня ожидается постепенный спад уровня воды
В Кургане в ближайшие 1-2 дня ожидается постепенный спад уровня воды - 21.04.2024, ПРАЙМ
В Кургане в ближайшие 1-2 дня ожидается постепенный спад уровня воды
На реке Тобол у Кургана в ближайшие один-два дня ожидается постепенный спад уровня воды, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T07:21+0300
2024-04-21T07:21+0300
2024-04-21T07:21+0300
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр – ПРАЙМ. На реке Тобол у Кургана в ближайшие один-два дня ожидается постепенный спад уровня воды, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным ведомства, на остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная. Из-за прохождения с 5 по 7 апреля волны увеличенных пропусков воды с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+45 сантиметров, в Белозерском муниципальном округе - с динамикой +5...+35 сантиметров.В ближайшие один-два дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автодорог населенных пунктов Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Большое Чаусово Кетовского муниципального округа.Также под угрозой населенные пункты Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского муниципального округа.По данным региональных властей, уровень воды в реке Тобол у Кургана за минувшие сутки снизился на девять сантиметров и составляет по состоянию на 08.00 (06.00 мск) воскресенья 1004 сантиметра.В Курганской области с 8 апреля введен режим чрезвычайной ситуации областного масштаба. По состоянию на 20 апреля, остаются затопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автодорог.
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курганская область, паводок
Происшествия, Курганская область, паводок
В Кургане в ближайшие 1-2 дня ожидается постепенный спад уровня воды
На реке Тобол у Кургана в ближайшие дни ожидается постепенный спад уровня воды
ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр – ПРАЙМ. На реке Тобол у Кургана в ближайшие один-два дня ожидается постепенный спад уровня воды, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным ведомства, на остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная. Из-за прохождения с 5 по 7 апреля волны увеличенных пропусков воды с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+45 сантиметров, в Белозерском муниципальном округе - с динамикой +5...+35 сантиметров.
В ближайшие один-два дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автодорог населенных пунктов Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Большое Чаусово Кетовского муниципального округа.
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Также под угрозой населенные пункты Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского муниципального округа.
По данным региональных властей, уровень воды в реке Тобол у Кургана за минувшие сутки снизился на девять сантиметров и составляет по состоянию на 08.00 (06.00 мск) воскресенья 1004 сантиметра.
В Курганской области с 8 апреля введен режим чрезвычайной ситуации областного масштаба. По состоянию на 20 апреля, остаются затопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автодорог.