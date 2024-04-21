https://1prime.ru/20240421/makarony-847555834.html

Исследование: россияне продолжают есть один итальянский продукт

Исследование: россияне продолжают есть один итальянский продукт - 21.04.2024, ПРАЙМ

Исследование: россияне продолжают есть один итальянский продукт

Россияне продолжают покупать итальянские макароны, бренды Barilla и Maltagliati вошли в топ-5 рынка в стране в денежном выражении, даже с учетом того, что... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T13:21+0300

2024-04-21T13:21+0300

2024-04-21T13:22+0300

россия

торговля

потребрынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/64/841476496_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_00c9ab183be26863ae05577fee5979a1.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Россияне продолжают покупать итальянские макароны, бренды Barilla и Maltagliati вошли в топ-5 рынка в стране в денежном выражении, даже с учетом того, что Barilla частично заморозила деятельность в стране, подсчитали для РИА Новости в исследовательской компании NielsenIQ. Сообщается, что в целом топ-5 самых популярных брендов макарон вошли Makfa, "Шебекинские", Barilla и Maltagliati.Так, в отчете NielsenIQ сообщается, что за 12 месяцев (до марта 2024 года включительно) динамика офлайн-продаж сухих макаронных изделий замедлилась как в денежном, так и в натуральном выражении. В розничных сетях, по данным компании, она сократилась на 2,1% и 1,7% соответственно. При этом годом ранее объемы продаж макарон также снижались (-5,1%), в то время как в денежном выражении категория росла на фоне увеличения цен Тем не менее "снижение в офлайн-рознице сопровождается резким ростом онлайн-канала", куда перетекает часть продаж макаронных изделий. За аналогичные периоды их динамика росла двузначными темпами, особенно ярко – в натуральном выражении за последний год (+59,8%). "Что касается ключевых игроков в категории, то за последний год их список не изменился. Совокупно топ-5 брендов занимают 78% продаж от всего оборота макаронных изделий (+1 процентный пункт к аналогичному периоду годом ранее)... За последний год лидеры списка, товары под СТМ (собственная торговая марка - ред.), потеряли долю продаж в пользу брендированной продукции", - уточняется в матераиле компании. Компания "СИ Групп" является одним из лидеров рынка макаронных изделий и крупнейшим дистрибьютором бакалейной продукции в России. Она была образована в октябре 2009 года как совместное предприятие Gruppo Colussi – одного из ведущих итальянских производителей макаронных изделий – и группы "ИнфоЛинк" – производителя и дистрибьютора макаронных изделий в России. В ассортимент компании входят такие бренды, как Maltagliati, "Шебекинские", Pasta Zara и другие. В прошлом году ее чистая прибыль составила 3,377 миллиарда рублей против 186,153 миллиона в 2022 году.

https://1prime.ru/20240415/smartfony-847387935.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, торговля, потребрынок