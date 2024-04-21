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Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки

Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки - 21.04.2024, ПРАЙМ

Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки

Уровень реки Тобол у гидропоста Коркино в Упоровском районе Тюменской области за сутки поднялся на 60 сантиметров и составил 474 сантиметра, сообщил информцентр | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T10:01+0300

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2024-04-21T10:01+0300

происшествия

россия

тюменская область

паводок

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ТЮМЕНЬ, 21 апр – ПРАЙМ. Уровень реки Тобол у гидропоста Коркино в Упоровском районе Тюменской области за сутки поднялся на 60 сантиметров и составил 474 сантиметра, сообщил информцентр правительства региона. Ранее в администрации города заявляли, что на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды достиг 631 сантиметра, 16 апреля - 742 сантиметров. Утром 20 апреля уровень воды уже составил 1013 сантиметров, в то время как уральский гидрометцентр ожидал продолжения подъема воды в Тоболе только до четверга.Первым с паводком на реке Тобол столкнется село Коркино, где за последние сутки уровень воды в реке заметно вырос. Из данным об уровне воды в реках Тюменской области на 08.00 (06.00 мск) 21 апреля следует, что уровень реки Тобол у села Коркино за сутки повысился на 60 сантиметров и составляет 474 сантиметра. На 08.00 (06.00 мск) 20 апреля уровень воды на данном участке достиг 414 сантиметров, добавив за сутки 11 сантиметров. Глава Упоровского района Леонид Сауков, ссылаясь на данные о росте уровня воды, призвал местных жителей подготовиться к эвакуации и покинуть зону, подверженную затоплению, для этого в районе развернуты пункты временного размещения.

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россия, тюменская область, паводок