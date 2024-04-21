https://1prime.ru/20240421/pavodok-847553677.html
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки - 21.04.2024, ПРАЙМ
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки
Уровень реки Тобол у гидропоста Коркино в Упоровском районе Тюменской области за сутки поднялся на 60 сантиметров и составил 474 сантиметра, сообщил информцентр | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T10:01+0300
2024-04-21T10:01+0300
2024-04-21T10:01+0300
происшествия
россия
тюменская область
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847484031_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_920a97bd8a9384cfd8469a88bb5d6613.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 апр – ПРАЙМ. Уровень реки Тобол у гидропоста Коркино в Упоровском районе Тюменской области за сутки поднялся на 60 сантиметров и составил 474 сантиметра, сообщил информцентр правительства региона. Ранее в администрации города заявляли, что на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды достиг 631 сантиметра, 16 апреля - 742 сантиметров. Утром 20 апреля уровень воды уже составил 1013 сантиметров, в то время как уральский гидрометцентр ожидал продолжения подъема воды в Тоболе только до четверга.Первым с паводком на реке Тобол столкнется село Коркино, где за последние сутки уровень воды в реке заметно вырос. Из данным об уровне воды в реках Тюменской области на 08.00 (06.00 мск) 21 апреля следует, что уровень реки Тобол у села Коркино за сутки повысился на 60 сантиметров и составляет 474 сантиметра. На 08.00 (06.00 мск) 20 апреля уровень воды на данном участке достиг 414 сантиметров, добавив за сутки 11 сантиметров. Глава Упоровского района Леонид Сауков, ссылаясь на данные о росте уровня воды, призвал местных жителей подготовиться к эвакуации и покинуть зону, подверженную затоплению, для этого в районе развернуты пункты временного размещения.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/12/847484031_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_f2b6ad2c4ca2b6276643063b22186400.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тюменская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Тюменская область, паводок
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 см и достиг отметки 474 см
ТЮМЕНЬ, 21 апр – ПРАЙМ. Уровень реки Тобол у гидропоста Коркино в Упоровском районе Тюменской области за сутки поднялся на 60 сантиметров и составил 474 сантиметра, сообщил информцентр правительства региона.
Ранее в администрации города заявляли, что на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды достиг 631 сантиметра, 16 апреля - 742 сантиметров. Утром 20 апреля уровень воды уже составил 1013 сантиметров, в то время как уральский гидрометцентр ожидал продолжения подъема воды в Тоболе только до четверга.
Первым с паводком на реке Тобол столкнется село Коркино, где за последние сутки уровень воды в реке заметно вырос. Из данным об уровне воды в реках Тюменской области на 08.00 (06.00 мск) 21 апреля следует, что уровень реки Тобол у села Коркино за сутки повысился на 60 сантиметров и составляет 474 сантиметра. На 08.00 (06.00 мск) 20 апреля уровень воды на данном участке достиг 414 сантиметров, добавив за сутки 11 сантиметров.
Глава Упоровского района Леонид Сауков, ссылаясь на данные о росте уровня воды, призвал местных жителей подготовиться к эвакуации и покинуть зону, подверженную затоплению, для этого в районе развернуты пункты временного размещения.