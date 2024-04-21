https://1prime.ru/20240421/politika-847556954.html
Президент Сирии оценил поведение США в любом конфликте
Президент Сирии оценил поведение США в любом конфликте - 21.04.2024, ПРАЙМ
Президент Сирии оценил поведение США в любом конфликте
США получают свою выгоду с конфликта, а затем уходят в сторону и наблюдают, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью программе "Глобальное большинство" на... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T15:14+0300
2024-04-21T15:14+0300
2024-04-21T15:14+0300
политика
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запад
политика
сша
конфликт
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КАИР, 21 апр — ПРАЙМ. США получают свою выгоду с конфликта, а затем уходят в сторону и наблюдают, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью программе "Глобальное большинство" на Первом канале. Асад подчеркнул, что США "превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь". "Америка наживается с любого конфликта и потом отходит в сторону и наблюдает за разрастающимся хаосом, выжидая момент, когда можно будет нанести решающий удар", — сказал президент Сирии.Он отметил, что с 80-х годов прошлого века политический ландшафт в западном мире сильно изменился, свои условия стал диктовать капитализм, "страны превратились в корпорации, а главы стран – в глав корпораций".По его мнению, современные политики не обладают стратегическим мышлением, решают только текущие задачи и не отвечают за свои слова."Любые договоренности могут быть на следующий день отменены", — добавил сирийский президент.Сирийского лидера заключил, что "на Западе не осталось ни одного политика, которого можно было бы назвать государственным деятелем, со времен Рейгана и Тэтчер они перевелись".
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сирия, запад, политика, сша, конфликт
Политика, СИРИЯ, ЗАПАД, политика, США, конфликт
Президент Сирии оценил поведение США в любом конфликте
Асад: США наживаются на конфликте и отходят в сторону
КАИР, 21 апр — ПРАЙМ. США получают свою выгоду с конфликта, а затем уходят в сторону и наблюдают, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью программе "Глобальное большинство" на Первом канале.
Асад подчеркнул, что США "превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь".
"Америка наживается с любого конфликта и потом отходит в сторону и наблюдает за разрастающимся хаосом, выжидая момент, когда можно будет нанести решающий удар", — сказал президент Сирии.
Он отметил, что с 80-х годов прошлого века политический ландшафт в западном мире сильно изменился, свои условия стал диктовать капитализм, "страны превратились в корпорации, а главы стран – в глав корпораций".
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По его мнению, современные политики не обладают стратегическим мышлением, решают только текущие задачи и не отвечают за свои слова.
"Любые договоренности могут быть на следующий день отменены", — добавил сирийский президент.
Сирийского лидера заключил, что "на Западе не осталось ни одного политика, которого можно было бы назвать государственным деятелем, со времен Рейгана и Тэтчер они перевелись".