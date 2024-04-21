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Захарова ответила на антироссийские заявления главы ЕК и премьера Финляндии

Захарова ответила на антироссийские заявления главы ЕК и премьера Финляндии - 21.04.2024, ПРАЙМ

Захарова ответила на антироссийские заявления главы ЕК и премьера Финляндии

Евросоюз старательно культивируют искусственные угрозы, якобы исходящие от России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T15:57+0300

2024-04-21T15:57+0300

2024-04-21T15:57+0300

политика

мария захарова

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Евросоюз старательно культивируют искусственные угрозы, якобы исходящие от России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий Захаровой опубликован на официальном сайте МИД РФ. Захарова, комментируя высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петерри Орпо, назвала их "голословными обвинениям в адрес России".Она отметила, что глава ЕК и финский премьер, облетая границу, старательно создают видимость того, что в ЕС внимательно следят за "за усилиями Финляндии по защите внешних рубежей Евросоюза"."Сложно сказать, что ей и премьеру Финляндии удалось рассмотреть, глядя в иллюминатор вертолета на несколько квадратных километров весеннего леса. Но вряд ли они увидели толпы мигрантов, рвущихся из России в Финляндию. Таковые в принципе отсутствуют", — пояснила она.Захарова подчеркнула, что в отсутствие реальных угроз Евросоюз изо всех сил пытаются создать искусственные угрозы, которые якобы исходят от России."Запад упорно развивает уже обкатанный принцип "хайли лайкли", выводит свои страхи в отношении нашей страны на новый уровень, выдумывая то, чего нет, и преумножая антироссийские дезинформационные "вбросы"", — добавила дипломат. Власти Финляндии обратились к ЕК с просьбой выделить на поддержку восточных регионов страны 10 миллионов евро, которые планируется направить на развитие инфраструктуры и предпринимательства, производство возобновляемой энергии.С ноября 2023 года Финляндия ввела ограничения на пересечение границы для сдерживания потока беженцев из третьих стран. РФ неоднократно обвиняли в целенаправленном переселении лиц, ищущих убежище. Официальный представитель МИД РФ М. Захарова назвала обвинения двойными стандартами Запада, упрекнув его в неспособности справиться с миграционным кризисом самостоятельно.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о закрытии финских КПП на границе с РФ сообщил, что русофобские взгляды руководства Финляндии вызывают глубокое сожаление. По словам Пескова, российские пограничники работают в рамках действующего законодательства, а надуманные обвинения неприемлемы.

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мария захарова, урсула фон дер ляйен, петтери орпо, финляндия, ес