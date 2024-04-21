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В приправе известного индийского бренда обнаружили пестициды

В приправе известного индийского бренда обнаружили пестициды - 21.04.2024, ПРАЙМ

В приправе известного индийского бренда обнаружили пестициды

Сингапурское продовольственное агентство распорядилось отозвать индийскую приправу компании Everest из-за присутствия пестицида, не разрешенного для... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T15:06+0300

2024-04-21T15:06+0300

2024-04-21T15:06+0300

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МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Сингапурское продовольственное агентство распорядилось отозвать индийскую приправу компании Everest из-за присутствия пестицида, не разрешенного для использования в пищевых продуктах, передаёт издание Business Standard. "Компания-импортер Sp Muthiah & Sons получила указание отозвать продукцию которая содержит пестицид оксид этилена, вызывающий рак", - цитирует издание заявление сингапурского агентства. Компания Everest, основанная более 57 лет назад, ведёт деятельность в более чем 80 странах мира и является крупнейшим в Индии производителем чистых и смешанных специй. По информации издания, компания оценивается аналитиками более чем в 200 миллиардов рупий (более 2,3 миллиарда долларов). "Продажа индийской приправы Fish Curry Masala не вносит заметного вклада в общий объем продаж Everest и ее отзыв вряд ли существенно повлияет на бизнес компании",- сообщил изданию источник. В начале апреля Центр безопасности пищевых продуктов в Гонконге обнаружил, что три приправы компании MDH Spices и одна приправа компании Everest содержат оксид этилена, который является канцерогеном 1-й группы. Индия является крупнейшим в мире производителем, потребителем и экспортером специй. Индия производит около 75 из 109 специй, внесенных в список Международной организации по стандартизации (ISO). Наиболее производимыми и экспортируемыми специями являются перец, кардамон, имбирь, куркума, кориандр, тмин, чеснок, мускатный орех и порошок карри. С апреля 2023 года по февраль 2024 года страна экспортировала специи на сумму 3,67 миллиарда долларов. Индия экспортирует специи в 159 стран мира. Лидирующими направлениями экспорта являются Китай, США, Бангладеш, ОАЭ, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Великобритания и Шри-Ланка.

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россия, индия, продукты