Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания - 21.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240421/putin-847556024.html
СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания
СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания - 21.04.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания
Вскоре после переизбрания действующего президента России Владимира Путина президент Швейцарии Виола Амерд направила ему письмо и выразила свои соболезнования в... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T14:19+0300
2024-04-21T14:19+0300
россия
швейцария
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846514481_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_38e4be765ab97b7885a49f7d884823ae.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Вскоре после переизбрания действующего президента России Владимира Путина президент Швейцарии Виола Амерд направила ему письмо и выразила свои соболезнования в связи с терактом в подмосковмном "Крокус Сити Холле", рассказала швейцарская газета Blick, ссылаясь на представителя швейцарского минобороны.В свою очередь, пресс-секретарь оборонного ведомства страны Лоренц Фришкнехт назвал письмо президента "призывом к диалогу в трудные времена". По его словам, это письмо не является поздравлением Путина с переизбранием на пост президента России."В письме содержатся соболезнования в связи с терактом в Москве 22 марта и в адрес тех, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько регионов России", - приводит Blick слова пресс-секретаря министерства обороны Лоренца Фришкнехта. Также в своем послании Амерд подчеркнула, что уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать "компасом для достижения мира и процветания".
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846514481_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_405740c8744f6b97be0b3aacac5857ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, швейцария, владимир путин
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, Владимир Путин
14:19 21.04.2024
 
СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания

Blick: президент Швейцарии Амхерд написала Путину вскоре после его переизбрания

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Вскоре после переизбрания действующего президента России Владимира Путина президент Швейцарии Виола Амерд направила ему письмо и выразила свои соболезнования в связи с терактом в подмосковмном "Крокус Сити Холле", рассказала швейцарская газета Blick, ссылаясь на представителя швейцарского минобороны.
В свою очередь, пресс-секретарь оборонного ведомства страны Лоренц Фришкнехт назвал письмо президента "призывом к диалогу в трудные времена". По его словам, это письмо не является поздравлением Путина с переизбранием на пост президента России.
"В письме содержатся соболезнования в связи с терактом в Москве 22 марта и в адрес тех, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько регионов России", - приводит Blick слова пресс-секретаря министерства обороны Лоренца Фришкнехта.
Также в своем послании Амерд подчеркнула, что уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать "компасом для достижения мира и процветания".
 
РОССИЯШВЕЙЦАРИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала