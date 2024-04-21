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СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания

СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания - 21.04.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о письме президента Швейцарии Путину после его переизбрания

Вскоре после переизбрания действующего президента России Владимира Путина президент Швейцарии Виола Амерд направила ему письмо и выразила свои соболезнования в... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T14:19+0300

2024-04-21T14:19+0300

2024-04-21T14:19+0300

россия

швейцария

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Вскоре после переизбрания действующего президента России Владимира Путина президент Швейцарии Виола Амерд направила ему письмо и выразила свои соболезнования в связи с терактом в подмосковмном "Крокус Сити Холле", рассказала швейцарская газета Blick, ссылаясь на представителя швейцарского минобороны.В свою очередь, пресс-секретарь оборонного ведомства страны Лоренц Фришкнехт назвал письмо президента "призывом к диалогу в трудные времена". По его словам, это письмо не является поздравлением Путина с переизбранием на пост президента России."В письме содержатся соболезнования в связи с терактом в Москве 22 марта и в адрес тех, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько регионов России", - приводит Blick слова пресс-секретаря министерства обороны Лоренца Фришкнехта. Также в своем послании Амерд подчеркнула, что уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать "компасом для достижения мира и процветания".

швейцария

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россия, швейцария, владимир путин