https://1prime.ru/20240421/rossiya-847533549.html
Поразительная устойчивость. "Подсанкционная" Россия обошла всю Европу
Поразительная устойчивость. "Подсанкционная" Россия обошла всю Европу - 21.04.2024, ПРАЙМ
Поразительная устойчивость. "Подсанкционная" Россия обошла всю Европу
Влиятельные международные организации, прочившие экономике России крах из-за санкций, в очередной раз переписали прогнозы. Во Всемирном банке ждут 2,2 процента... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T04:04+0300
2024-04-21T04:04+0300
2024-04-21T04:04+0300
статья
мвф
санкции против рф
экономика в период санкций
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ, Елена Савельева. Влиятельные международные организации, прочившие экономике России крах из-за санкций, в очередной раз переписали прогнозы. Во Всемирном банке ждут 2,2 процента роста по итогам года, в Международном валютном фонде – все 3,2. В России уверенно восстанавливается внутренний спрос, бум промпроизводства, растут ненефтегазовые доходы. В Европе ситуация иная – страны-инициаторы санкций давно погрузились в рецессию, промышленность в упадке. Подробнее - в материале "Прайм".Хорошие перспективыВ апреле Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2 процента. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе для развивающихся государств Европы и Центральной Азии. Еще в январе банк ждал всего 1,3 процента по итогам года. Кроме того, прогноз роста ВВП на 2025-й повышен до 1,1 с 0,9 процента. В 2024-м инфляция в России, по прогнозу, составит 6,9 процента, а уже в 2026-м постепенно дойдет до целевых четырех.Более позитивную оценку ближайших экономических перспектив России представил Международный валютный фонд. МВФ повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году с 2,6 до 3,2 процента. По оценке МВФ, в 2025 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, этот прогноз также был поднят — ранее прогнозировали рост на 1,1.По прогнозам фонда, потребительские цены в России в 2024 году вырастут на 6,9 процента, в 2025 году — на 4,5. Безработица будет на уровне 3,1 и 3,2 процента соответственно.Скорректированный прогноз собираются представить и в Минэкономразвития. Текущая оценка роста ВВП в 2024 году может быть повышена на фоне уверенного роста экономики в начале года, сказал директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов.Бум промпроизводстваМеждународные организации признали: вопреки ожиданиям российская экономика продемонстрировала поразительную устойчивость.Во-первых, весь минувший год в России активно росло промышленное производство. По итогам 2023 года активность в производственном секторе взлетела до рекордных показателей 2017-го. А темпы роста занятости в реальном секторе оказались самыми высокими за почти четверть века.Как следует из данных Росстата, максимальный рост производства в 2023 году показали отрасли, связанные с выпуском компьютеров — 32,8 процента, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — 27,8 процента. Производство транспортных средств, в том числе авиационной техники, выросло более чем на четверть."Деловая активность в промышленности подкрепляется высокой загрузкой производственных мощностей, помимо этого сохраняется стабильная положительная динамика в повышении объема розничных продаж" - указывает Наталия Пырьева, аналитик "Цифра брокер".По данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России, уровень загрузки производственных мощностей в конце 2023 года достиг исторического максимума – 81 процент. При этом западные кредиты активно замещаются внутренним финансированием. Его обеспечила устойчивость банковской системы в условиях санкций.Позитивные тенденции в экономике России - следствие, с одной стороны, высоких расходов госбюджета, с другой – роста инвестиций на фоне активного развития программы по импортозамещению. Несмотря на все западные ограничения, экономика России сохранила доступ к основным мировым рынкам и как покупатель, и как продавец. Инструменты параллельного импорта отлажены, открылись новые торговые коридоры с дружественными странами.Экономика РФ уверенно растет благодаря двум ключевым факторам: резкому увеличению госрасходов и успешному переключению внешней торговли на Азию, замечает экономист Константин Церазов.Интересно, что данное переключение, судя по всему, в основном является заслугой частного бизнеса, а не государства. И именно рыночный характер российской экономики выступает тем спасательным кругом, который не дает ей утонуть в условиях экономических шоков, добавляет экономист.Восстановление нефтегазовых доходов и внутренний спросВведенные США и "Большой семеркой" ценовой потолок и ограничения, направленные на судоходные компании и танкеры, не работают. Основной экспортный сорт Urals сейчас дороже, чем в прошлом и позапрошлом году, а в среднем стоит столько же, как и в последние пять лет.По данным ценового агентства Argus, Urals на базисе FOB в среднем стоит 75 долларов за баррель (при потолке в 60). А поставки в Индию — это уже 88 долларов, всего на 3,8 дешевле эталонной Brent. Когда же российская ВСТО покидает порт, цена — 84 доллара. Этот более дорогой сорт не приближался к потолку почти год."Возросшие затраты на транспортировку и изменение логистических маршрутов оказали лишь незначительное влияние на цены сырой нефти. Российская нефть, экспортируемая в Китай и Индию, в основном находилась выше потолка всю вторую половину 2023-года", - отмечает в докладе МВФ.Неудивительно, что, несмотря на все усилия Запада, Москва зарабатывает все больше. Вместе с ценами на нефть растут и доходы бюджета. Федеральный бюджет в 2023 году получил 8,82 триллиона рублей нефтегазовых доходов, что на 822 миллиарда рублей больше базового размера.А в первом квартале 2024-го нефтегазовая выручка, по информации Минфина, составила 2,9 триллиона рублей — год назад было на 80 процентов меньше. В январе-марте 2023-го было 1,6 триллиона, на 80 процентов меньше. В марте 2024-го — 1,3 триллиона, в феврале — 945 миллиардов, в январе — 675.Значительным драйвером экономики остается высокий внутренний спрос, который сохраняется на фоне повышения заработных плат на российском рынке в условиях дефицита кадров.Как подчеркивал ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников, именно внутренний спрос будет главным источником роста ВВП России. Вместе с тем, инфляционные ожидания населения на год вперед в апреле немного снизились, следует из исследования "инФОМа", выполненного по заказу Банка России.Растут ненефтегазовые доходы бюджета. В 2023 году они увеличились на четверть - до 20,3 триллиона, превысив план более чем на 3,1 триллиона рублей. В министерстве отметили, что динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области - в том числе к уровню 2021 года.А что у нихКак писала Financial Times еще в феврале, западных экономистов ошеломила способность экономики России сохранить стабильность в условиях санкций. "Кремль выкарабкался из рецессии, избежав попыток Запада ограничить его доходы от продажи энергоносителей и увеличив расходы на оборону", отмечало издание.В рецессии, наоборот, оказалась Европа. По итогам 2023-го ВВП сократился сразу в десяти странах Евросоюза. В красной зоне оказались и отстающие, вроде Польши, Литвы и Латвии, и локомотивы - Германия и Франция. Судя по прогнозам международных институтов, инициаторы антироссийских санкций выкарабкаются еще не скоро, и весь 2024-й будут стагнировать.Отказ от закупок энергоресурсов у Москвы спровоцировал рекордную инфляцию в ЕС, что ударило по конкурентоспособности местных предприятий. Пришлось повышать процентные ставки. В итоге к концу 2023-го деловая активность в промышленности и сфере услуг еврозоны упала рекордно за последние три года. По всем прогнозам, и в этом году промышленное производство в Европе продолжает падать.По расчетам МВФ крупнейшая экономика Европы Германия вырастет лишь на 0,2 процента после прошлогоднего падения. ВВП Великобритании подрастет на пол процента. Во Франции рост составит менее одного процента. В целом рост экономики еврозоны составит 0,8 процента. Рост мировой экономики в 2023 году МВФ оценил в 3,2 процента. Таким же, по прогнозам фонда, он останется в 2024 и 2025 годах.
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мвф, санкции против рф, экономика в период санкций
Статья, МВФ, санкции против РФ, экономика в период санкций
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ, Елена Савельева. Влиятельные международные организации, прочившие экономике России крах из-за санкций, в очередной раз переписали прогнозы. Во Всемирном банке ждут 2,2 процента роста по итогам года, в Международном валютном фонде – все 3,2. В России уверенно восстанавливается внутренний спрос, бум промпроизводства, растут ненефтегазовые доходы. В Европе ситуация иная – страны-инициаторы санкций давно погрузились в рецессию, промышленность в упадке. Подробнее - в материале "Прайм".
В апреле Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2 процента. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе для развивающихся государств Европы и Центральной Азии. Еще в январе банк ждал всего 1,3 процента по итогам года. Кроме того, прогноз роста ВВП на 2025-й повышен до 1,1 с 0,9 процента. В 2024-м инфляция в России, по прогнозу, составит 6,9 процента, а уже в 2026-м постепенно дойдет до целевых четырех.
Более позитивную оценку ближайших экономических перспектив России представил Международный валютный фонд. МВФ повысил
прогноз роста российской экономики в 2024 году с 2,6 до 3,2 процента. По оценке МВФ, в 2025 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, этот прогноз также был поднят — ранее прогнозировали рост на 1,1.
По прогнозам фонда, потребительские цены в России в 2024 году вырастут на 6,9 процента, в 2025 году — на 4,5. Безработица будет на уровне 3,1 и 3,2 процента соответственно.
Скорректированный прогноз собираются представить и в Минэкономразвития. Текущая оценка роста ВВП в 2024 году может быть повышена на фоне уверенного роста экономики в начале года, сказал директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов.
Международные организации признали: вопреки ожиданиям российская экономика продемонстрировала поразительную устойчивость.
Во-первых, весь минувший год в России активно росло промышленное производство. По итогам 2023 года активность в производственном секторе взлетела до рекордных показателей 2017-го. А темпы роста занятости в реальном секторе оказались самыми высокими за почти четверть века.
Как следует из данных Росстата, максимальный рост производства в 2023 году показали отрасли, связанные с выпуском компьютеров — 32,8 процента, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — 27,8 процента. Производство транспортных средств, в том числе авиационной техники, выросло более чем на четверть.
"Деловая активность в промышленности подкрепляется высокой загрузкой производственных мощностей, помимо этого сохраняется стабильная положительная динамика в повышении объема розничных продаж" - указывает Наталия Пырьева, аналитик "Цифра брокер".
Внезапно: Запад в спешке скупает у России то, что важнее нефти и газа
По данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России, уровень загрузки производственных мощностей в конце 2023 года достиг исторического максимума – 81 процент. При этом западные кредиты активно замещаются внутренним финансированием. Его обеспечила устойчивость банковской системы в условиях санкций.
Позитивные тенденции в экономике России - следствие, с одной стороны, высоких расходов госбюджета, с другой – роста инвестиций на фоне активного развития программы по импортозамещению. Несмотря на все западные ограничения, экономика России сохранила доступ к основным мировым рынкам и как покупатель, и как продавец. Инструменты параллельного импорта отлажены, открылись новые торговые коридоры с дружественными странами.
Экономика РФ уверенно растет благодаря двум ключевым факторам: резкому увеличению госрасходов и успешному переключению внешней торговли на Азию, замечает экономист Константин Церазов.
Интересно, что данное переключение, судя по всему, в основном является заслугой частного бизнеса, а не государства. И именно рыночный характер российской экономики выступает тем спасательным кругом, который не дает ей утонуть в условиях экономических шоков, добавляет экономист.
Восстановление нефтегазовых доходов и внутренний спрос
Введенные США и "Большой семеркой" ценовой потолок и ограничения, направленные на судоходные компании и танкеры, не работают. Основной экспортный сорт Urals сейчас дороже, чем в прошлом и позапрошлом году, а в среднем стоит столько же, как и в последние пять лет.
По данным ценового агентства Argus, Urals на базисе FOB в среднем стоит 75 долларов за баррель (при потолке в 60). А поставки в Индию — это уже 88 долларов, всего на 3,8 дешевле эталонной Brent. Когда же российская ВСТО покидает порт, цена — 84 доллара. Этот более дорогой сорт не приближался к потолку почти год.
"Возросшие затраты на транспортировку и изменение логистических маршрутов оказали лишь незначительное влияние на цены сырой нефти. Российская нефть, экспортируемая в Китай и Индию, в основном находилась выше потолка всю вторую половину 2023-года", - отмечает в докладе МВФ.
Неудивительно, что, несмотря на все усилия Запада, Москва зарабатывает все больше. Вместе с ценами на нефть растут и доходы бюджета. Федеральный бюджет в 2023 году получил 8,82 триллиона рублей нефтегазовых доходов, что на 822 миллиарда рублей больше базового размера.
Рынок металлов лихорадит - санкции стали потрясением, но не для России
А в первом квартале 2024-го нефтегазовая выручка, по информации Минфина, составила 2,9 триллиона рублей — год назад было на 80 процентов меньше. В январе-марте 2023-го было 1,6 триллиона, на 80 процентов меньше. В марте 2024-го — 1,3 триллиона, в феврале — 945 миллиардов, в январе — 675.
Значительным драйвером экономики остается высокий внутренний спрос, который сохраняется на фоне повышения заработных плат на российском рынке в условиях дефицита кадров.
Как подчеркивал ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников, именно внутренний спрос будет главным источником роста ВВП России. Вместе с тем, инфляционные ожидания населения на год вперед в апреле немного снизились, следует из исследования "инФОМа", выполненного по заказу Банка России.
Растут ненефтегазовые доходы бюджета. В 2023 году они увеличились на четверть - до 20,3 триллиона, превысив план более чем на 3,1 триллиона рублей. В министерстве отметили, что динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области - в том числе к уровню 2021 года.
Как писала Financial Times еще в феврале, западных экономистов ошеломила способность экономики России сохранить стабильность в условиях санкций. "Кремль выкарабкался из рецессии, избежав попыток Запада ограничить его доходы от продажи энергоносителей и увеличив расходы на оборону", отмечало издание.
В рецессии, наоборот, оказалась Европа. По итогам 2023-го ВВП сократился сразу в десяти странах Евросоюза. В красной зоне оказались и отстающие, вроде Польши, Литвы и Латвии, и локомотивы - Германия и Франция. Судя по прогнозам международных институтов, инициаторы антироссийских санкций выкарабкаются еще не скоро, и весь 2024-й будут стагнировать.
Отказ от закупок энергоресурсов у Москвы спровоцировал рекордную инфляцию в ЕС, что ударило по конкурентоспособности местных предприятий. Пришлось повышать процентные ставки. В итоге к концу 2023-го деловая активность в промышленности и сфере услуг еврозоны упала рекордно за последние три года. По всем прогнозам, и в этом году промышленное производство в Европе продолжает падать.
По расчетам МВФ крупнейшая экономика Европы Германия вырастет лишь на 0,2 процента после прошлогоднего падения. ВВП Великобритании подрастет на пол процента. Во Франции рост составит менее одного процента. В целом рост экономики еврозоны составит 0,8 процента. Рост мировой экономики в 2023 году МВФ оценил в 3,2 процента. Таким же, по прогнозам фонда, он останется в 2024 и 2025 годах.
Запад втайне скупает у России лучший металл во Вселенной