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Поразительная устойчивость. "Подсанкционная" Россия обошла всю Европу

Поразительная устойчивость. "Подсанкционная" Россия обошла всю Европу - 21.04.2024, ПРАЙМ

Поразительная устойчивость. "Подсанкционная" Россия обошла всю Европу

Влиятельные международные организации, прочившие экономике России крах из-за санкций, в очередной раз переписали прогнозы. Во Всемирном банке ждут 2,2 процента... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T04:04+0300

2024-04-21T04:04+0300

2024-04-21T04:04+0300

статья

мвф

санкции против рф

экономика в период санкций

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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ, Елена Савельева. Влиятельные международные организации, прочившие экономике России крах из-за санкций, в очередной раз переписали прогнозы. Во Всемирном банке ждут 2,2 процента роста по итогам года, в Международном валютном фонде – все 3,2. В России уверенно восстанавливается внутренний спрос, бум промпроизводства, растут ненефтегазовые доходы. В Европе ситуация иная – страны-инициаторы санкций давно погрузились в рецессию, промышленность в упадке. Подробнее - в материале "Прайм".Хорошие перспективыВ апреле Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2 процента. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе для развивающихся государств Европы и Центральной Азии. Еще в январе банк ждал всего 1,3 процента по итогам года. Кроме того, прогноз роста ВВП на 2025-й повышен до 1,1 с 0,9 процента. В 2024-м инфляция в России, по прогнозу, составит 6,9 процента, а уже в 2026-м постепенно дойдет до целевых четырех.Более позитивную оценку ближайших экономических перспектив России представил Международный валютный фонд. МВФ повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году с 2,6 до 3,2 процента. По оценке МВФ, в 2025 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, этот прогноз также был поднят — ранее прогнозировали рост на 1,1.По прогнозам фонда, потребительские цены в России в 2024 году вырастут на 6,9 процента, в 2025 году — на 4,5. Безработица будет на уровне 3,1 и 3,2 процента соответственно.Скорректированный прогноз собираются представить и в Минэкономразвития. Текущая оценка роста ВВП в 2024 году может быть повышена на фоне уверенного роста экономики в начале года, сказал директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов.Бум промпроизводстваМеждународные организации признали: вопреки ожиданиям российская экономика продемонстрировала поразительную устойчивость.Во-первых, весь минувший год в России активно росло промышленное производство. По итогам 2023 года активность в производственном секторе взлетела до рекордных показателей 2017-го. А темпы роста занятости в реальном секторе оказались самыми высокими за почти четверть века.Как следует из данных Росстата, максимальный рост производства в 2023 году показали отрасли, связанные с выпуском компьютеров — 32,8 процента, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — 27,8 процента. Производство транспортных средств, в том числе авиационной техники, выросло более чем на четверть."Деловая активность в промышленности подкрепляется высокой загрузкой производственных мощностей, помимо этого сохраняется стабильная положительная динамика в повышении объема розничных продаж" - указывает Наталия Пырьева, аналитик "Цифра брокер".По данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России, уровень загрузки производственных мощностей в конце 2023 года достиг исторического максимума – 81 процент. При этом западные кредиты активно замещаются внутренним финансированием. Его обеспечила устойчивость банковской системы в условиях санкций.Позитивные тенденции в экономике России - следствие, с одной стороны, высоких расходов госбюджета, с другой – роста инвестиций на фоне активного развития программы по импортозамещению. Несмотря на все западные ограничения, экономика России сохранила доступ к основным мировым рынкам и как покупатель, и как продавец. Инструменты параллельного импорта отлажены, открылись новые торговые коридоры с дружественными странами.Экономика РФ уверенно растет благодаря двум ключевым факторам: резкому увеличению госрасходов и успешному переключению внешней торговли на Азию, замечает экономист Константин Церазов.Интересно, что данное переключение, судя по всему, в основном является заслугой частного бизнеса, а не государства. И именно рыночный характер российской экономики выступает тем спасательным кругом, который не дает ей утонуть в условиях экономических шоков, добавляет экономист.Восстановление нефтегазовых доходов и внутренний спросВведенные США и "Большой семеркой" ценовой потолок и ограничения, направленные на судоходные компании и танкеры, не работают. Основной экспортный сорт Urals сейчас дороже, чем в прошлом и позапрошлом году, а в среднем стоит столько же, как и в последние пять лет.По данным ценового агентства Argus, Urals на базисе FOB в среднем стоит 75 долларов за баррель (при потолке в 60). А поставки в Индию — это уже 88 долларов, всего на 3,8 дешевле эталонной Brent. Когда же российская ВСТО покидает порт, цена — 84 доллара. Этот более дорогой сорт не приближался к потолку почти год."Возросшие затраты на транспортировку и изменение логистических маршрутов оказали лишь незначительное влияние на цены сырой нефти. Российская нефть, экспортируемая в Китай и Индию, в основном находилась выше потолка всю вторую половину 2023-года", - отмечает в докладе МВФ.Неудивительно, что, несмотря на все усилия Запада, Москва зарабатывает все больше. Вместе с ценами на нефть растут и доходы бюджета. Федеральный бюджет в 2023 году получил 8,82 триллиона рублей нефтегазовых доходов, что на 822 миллиарда рублей больше базового размера.А в первом квартале 2024-го нефтегазовая выручка, по информации Минфина, составила 2,9 триллиона рублей — год назад было на 80 процентов меньше. В январе-марте 2023-го было 1,6 триллиона, на 80 процентов меньше. В марте 2024-го — 1,3 триллиона, в феврале — 945 миллиардов, в январе — 675.Значительным драйвером экономики остается высокий внутренний спрос, который сохраняется на фоне повышения заработных плат на российском рынке в условиях дефицита кадров.Как подчеркивал ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников, именно внутренний спрос будет главным источником роста ВВП России. Вместе с тем, инфляционные ожидания населения на год вперед в апреле немного снизились, следует из исследования "инФОМа", выполненного по заказу Банка России.Растут ненефтегазовые доходы бюджета. В 2023 году они увеличились на четверть - до 20,3 триллиона, превысив план более чем на 3,1 триллиона рублей. В министерстве отметили, что динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области - в том числе к уровню 2021 года.А что у нихКак писала Financial Times еще в феврале, западных экономистов ошеломила способность экономики России сохранить стабильность в условиях санкций. "Кремль выкарабкался из рецессии, избежав попыток Запада ограничить его доходы от продажи энергоносителей и увеличив расходы на оборону", отмечало издание.В рецессии, наоборот, оказалась Европа. По итогам 2023-го ВВП сократился сразу в десяти странах Евросоюза. В красной зоне оказались и отстающие, вроде Польши, Литвы и Латвии, и локомотивы - Германия и Франция. Судя по прогнозам международных институтов, инициаторы антироссийских санкций выкарабкаются еще не скоро, и весь 2024-й будут стагнировать.Отказ от закупок энергоресурсов у Москвы спровоцировал рекордную инфляцию в ЕС, что ударило по конкурентоспособности местных предприятий. Пришлось повышать процентные ставки. В итоге к концу 2023-го деловая активность в промышленности и сфере услуг еврозоны упала рекордно за последние три года. По всем прогнозам, и в этом году промышленное производство в Европе продолжает падать.По расчетам МВФ крупнейшая экономика Европы Германия вырастет лишь на 0,2 процента после прошлогоднего падения. ВВП Великобритании подрастет на пол процента. Во Франции рост составит менее одного процента. В целом рост экономики еврозоны составит 0,8 процента. Рост мировой экономики в 2023 году МВФ оценил в 3,2 процента. Таким же, по прогнозам фонда, он останется в 2024 и 2025 годах.

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мвф, санкции против рф, экономика в период санкций