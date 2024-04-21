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В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи

В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи - 21.04.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи

Ход украинского конфликта после одобрения палатой представителей США пакета военной помощи Киеву не изменится, рассказал в своем аккаунте в социальной сети Х... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T14:44+0300

2024-04-21T14:44+0300

2024-04-21T14:44+0300

украина

сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ход украинского конфликта после одобрения палатой представителей США пакета военной помощи Киеву не изменится, рассказал в своем аккаунте в социальной сети Х подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Это принесет больше денег представителям оружейной промышленности, порадует многих конгрессменов, потому что они получат взносы на избирательную кампанию, но не изменит положение на поле боя", — сообщил он в посте.Кроме того, Дэвис добавил, что его "тошнит" из-за того, что в американском конгрессе не понимают, что это решение не изменит исход конфликт, а обречет еще больше украинцев на смерть. По его словам, теперь Украине и всем, кто жаждет продолжения конфликта в Вашингтоне, будет трудно оправдаться, если на поле боя ничего не поменяется.Ранее 20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о предоставлении Украине около 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.

https://1prime.ru/20240421/spetsoperatsiya-na-ukraine-847552780.html

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украина, сша, военная помощь украине