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В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи
В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи - 21.04.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи
Ход украинского конфликта после одобрения палатой представителей США пакета военной помощи Киеву не изменится, рассказал в своем аккаунте в социальной сети Х... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T14:44+0300
2024-04-21T14:44+0300
2024-04-21T14:44+0300
украина
сша
военная помощь украине
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ход украинского конфликта после одобрения палатой представителей США пакета военной помощи Киеву не изменится, рассказал в своем аккаунте в социальной сети Х подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Это принесет больше денег представителям оружейной промышленности, порадует многих конгрессменов, потому что они получат взносы на избирательную кампанию, но не изменит положение на поле боя", — сообщил он в посте.Кроме того, Дэвис добавил, что его "тошнит" из-за того, что в американском конгрессе не понимают, что это решение не изменит исход конфликт, а обречет еще больше украинцев на смерть. По его словам, теперь Украине и всем, кто жаждет продолжения конфликта в Вашингтоне, будет трудно оправдаться, если на поле боя ничего не поменяется.Ранее 20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о предоставлении Украине около 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
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украина, сша, военная помощь украине
УКРАИНА, США, военная помощь Украине
В США раскрыли, что ждет Украину после одобрения помощи
Офицер Дэвис: новая помощь Украине от США не изменит ход конфликта
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ.
Ход украинского конфликта после одобрения палатой представителей США пакета военной помощи Киеву не изменится, рассказал в своем аккаунте в социальной сети Х
подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Это принесет больше денег представителям оружейной промышленности, порадует многих конгрессменов, потому что они получат взносы на избирательную кампанию, но не изменит положение на поле боя", — сообщил он в посте.
Кроме того, Дэвис добавил, что его "тошнит" из-за того, что в американском конгрессе не понимают, что это решение не изменит исход конфликт, а обречет еще больше украинцев на смерть. По его словам, теперь Украине и всем, кто жаждет продолжения конфликта в Вашингтоне, будет трудно оправдаться, если на поле боя ничего не поменяется.
Ранее 20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о предоставлении Украине около 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
СМИ рассказали, как новый транш помощи США изменит положение Украины