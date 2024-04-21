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Минздрав сообщил о сокращении продажи сигарет в России

Минздрав сообщил о сокращении продажи сигарет в России - 21.04.2024, ПРАЙМ

Минздрав сообщил о сокращении продажи сигарет в России

В России розничные продажи сигарет снизились с 1,46 тысяч штук на душу населения в 2022 году до 1 тысячи в 2023 году, следует из доклада об итогах работы... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T08:19+0300

2024-04-21T08:19+0300

2024-04-21T08:19+0300

табак

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. В России розничные продажи сигарет снизились с 1,46 тысяч штук на душу населения в 2022 году до 1 тысячи в 2023 году, следует из доклада об итогах работы Минздрава за прошедший год, имеющегося в распоряжении РИА Новости.По данным ведомства, доля людей, ведущих здоровый образ жизни, увеличилась с 7,2 на 100 тысяч населения в 2022 году до 9,1 в 2023. Ранее сообщалось, что потребление алкоголя россиянами сократилось с 9,43 до 8,44 литра этанола на душу населения за пять лет.

https://1prime.ru/20230929/841840254.html

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табак, минздрав рф