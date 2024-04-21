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Прирост уровня воды в реке Ишим в Тюменской области замедлился

Прирост уровня воды в реке Ишим в Тюменской области замедлился - 21.04.2024, ПРАЙМ

Прирост уровня воды в реке Ишим в Тюменской области замедлился

Прирост уровня воды в реке Ишим Тюменской области замедлился, за последние два часа он составил 1 сантиметр, сообщил глава региона Александр Моор. | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T17:54+0300

2024-04-21T17:54+0300

2024-04-21T17:54+0300

происшествия

тюменская область

паводок

подтопление

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр — ПРАЙМ. Прирост уровня воды в реке Ишим Тюменской области замедлился, за последние два часа он составил 1 сантиметр, сообщил глава региона Александр Моор. "Река Ишим продолжает обновлять исторический максимум. На 18.00 (16.00 мск) уровень воды в городе составил уже 1061 сантиметр. Прирост замедлился", — написал Моор в своем Telegram-канале. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля. Из данным об уровне воды в реках Тюменской области на 08.00 (06.00 мск) 21 апреля следует, что уровень реки Тобол у села Коркино за сутки повысился на 60 сантиметров и составляет 474 сантиметра. На 08.00 (06.00 мск) 20 апреля уровень воды на данном участке достиг 414 сантиметров, добавив за сутки 11 сантиметров.Глава Упоровского района Леонид Сауков, ссылаясь на данные о росте уровня воды, призвал местных жителей подготовиться к эвакуации и покинуть зону, подверженную затоплению, для этого в районе развернуты пункты временного размещения.

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тюменская область, паводок, подтопление