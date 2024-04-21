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Китай в марте сократил импорт российского угля - 21.04.2024, ПРАЙМ
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Китай в марте сократил импорт российского угля
Китай в марте сократил импорт российского угля - 21.04.2024, ПРАЙМ
Китай в марте сократил импорт российского угля
Поставки российского угля в Китай в марте сократились по сравнению с тем же периодом годом ранее, пишет РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T21:17+0300
2024-04-21T21:17+0300
экономика
китай
россия
уголь
поставки
импорт
свободная торговля
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Поставки российского угля в Китай в марте сократились по сравнению с тем же периодом годом ранее, пишет РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.Ввоз угля, включая каменный, бурый уголь, коксующийся и др., в марте 2024 года сократились на 21,6% до 6,92 миллиона тонн (по сравнению с данными за март 2023 года).Отмечается, что снижение продолжается с начала года. Так, в январе-феврале 2024 года импорт Китаем угля из России сократился на 22% по сравнению с тем же периодом годом ранее.Причиной сокращения поставок угля в Китай издание называет установленные КНР ввозные пошлины с 1 января 2024 года. На энергетический уголь установлена пошлина в размере 6%, на коксующийся — 3%. Уточняется, что пошлины не распространяются на импорта из Австралии и Индонезии, так как эти страны торгуют в рамках соглашений с КНР о свободной торговле.
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китай, россия, уголь, поставки, импорт, свободная торговля
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, уголь, поставки, импорт, свободная торговля
21:17 21.04.2024
 
Китай в марте сократил импорт российского угля

РБК: импорт российского угля в Китай упал на 21% в марте

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Поставки российского угля в Китай в марте сократились по сравнению с тем же периодом годом ранее, пишет РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Ввоз угля, включая каменный, бурый уголь, коксующийся и др., в марте 2024 года сократились на 21,6% до 6,92 миллиона тонн (по сравнению с данными за март 2023 года).
Отмечается, что снижение продолжается с начала года. Так, в январе-феврале 2024 года импорт Китаем угля из России сократился на 22% по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Причиной сокращения поставок угля в Китай издание называет установленные КНР ввозные пошлины с 1 января 2024 года. На энергетический уголь установлена пошлина в размере 6%, на коксующийся — 3%. Уточняется, что пошлины не распространяются на импорта из Австралии и Индонезии, так как эти страны торгуют в рамках соглашений с КНР о свободной торговле.
 
ЭкономикаКИТАЙРОССИЯугольпоставкиимпортсвободная торговля
 
 
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