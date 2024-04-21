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США своей помощью окончательно похоронят Украину, заявил Володин - 21.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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США своей помощью окончательно похоронят Украину, заявил Володин
США своей помощью окончательно похоронят Украину, заявил Володин - 21.04.2024, ПРАЙМ
США своей помощью окончательно похоронят Украину, заявил Володин
Дополнительный транш военной помощи для Украины "окончательно похоронит ее экономику и лишит будущего", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив,... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T09:33+0300
2024-04-21T09:35+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Дополнительный транш военной помощи для Украины "окончательно похоронит ее экономику и лишит будущего", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что своей поддержкой Вашингтон вынуждает Киев воевать до последнего украинца. "Сам Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. Депутат уточнил, что эта помощь обстановку "на поле боя не изменит", а киевский режим потерпит поражение.Ранее 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.Депутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет, комментируя новый американский пакет помощи, заявил, что таким образом США ставят на Украине крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию.
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россия, украина, сша, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, военная помощь Украине
09:33 21.04.2024 (обновлено: 09:35 21.04.2024)
 
США своей помощью окончательно похоронят Украину, заявил Володин

Володин: США своей помощью Киеву окончательно похоронят его экономику и лишат будущего

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Дополнительный транш военной помощи для Украины "окончательно похоронит ее экономику и лишит будущего", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что своей поддержкой Вашингтон вынуждает Киев воевать до последнего украинца.
"Сам Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придётся возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Депутат уточнил, что эта помощь обстановку "на поле боя не изменит", а киевский режим потерпит поражение.
Ранее 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
Депутат Госдумы от крымского парламента Михаил Шеремет, комментируя новый американский пакет помощи, заявил, что таким образом США ставят на Украине крест как на государстве, окончательно превращая ее в колонию.
США - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
Миллиардер Сакс прокомментировал выделение почти $61 млрд Киеву
05:35
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАвоенная помощь Украине
 
 
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