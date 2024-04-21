https://1prime.ru/20240421/ukraina-847555525.html

В МИД резко высказались из-за решения США по Украине

В МИД резко высказались из-за решения США по Украине - 21.04.2024, ПРАЙМ

В МИД резко высказались из-за решения США по Украине

Ради войны до последнего украинца США готовы продолжать накачивать Украину вооружением, а также организовывать террористические атаки на территории России,... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T12:33+0300

2024-04-21T12:33+0300

2024-04-21T12:34+0300

россия

мид

украина

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84189/95/841899538_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f79a7a424e5fb9b66697d1c6cd5cb34f.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Ради войны до последнего украинца США готовы продолжать накачивать Украину вооружением, а также организовывать террористические атаки на территории России, проводить диверсионные вылазки и убивать журналистов, следует из заявления МИД."Правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов", - говорится в материале российского дипломатического ведомства. Кроме того, в заявлении уточняется, что США как прямые участники конфликта рискуют получить решительный отпор, а их "столь глубокое погружение в гибридную войну с Россией приведет к унизительному фиаско Вашингтона". "В любом случае лихорадочные попытки, направленные на спасение неонацистского режима Зеленского, обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты", - говорится в сообщении МИД. В ведомстве также добавили, что Белый дом делает ставку "уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Джона Байдена".Ранее 20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о предоставлении Украине около 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.

https://1prime.ru/20240421/mask-847551801.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мид, украина, сша