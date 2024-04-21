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Раскрыто, как на Западе оценивают будущее Украины - 21.04.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, как на Западе оценивают будущее Украины
Раскрыто, как на Западе оценивают будущее Украины - 21.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как на Западе оценивают будущее Украины
Западные эксперты и политики считают, что у Украины нет шансов на победу в военном конфликте, пишет иранское издание Kayhan. | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T12:41+0300
2024-04-21T13:12+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Западные эксперты и политики считают, что у Украины нет шансов на победу в военном конфликте, пишет иранское издание Kayhan.Как отмечается, украинские офицеры признают, что летом, если командование попытается инициировать подобие контрнаступления, армию ждут новые колоссальные потери. "И вопрос лишь в том, постигнет ли ВСУ полный крах уже в этом году или фронт еще какое-то время продержится, сохраняя движение в сторону неминуемой катастрофы", — подчеркивается в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа этом фоне западные СМИ и аналитики активно обсуждают проблемы ВСУ, в том числе нехватку боеприпасов и низкий боевой дух солдат.Признаки того, что Украина как государство находится в состоянии глубокого кризиса, граничащего с катастрофой, есть не только в заявлении военных, но и в интервью государственных деятелей, отмечает автор.Военные эксперты и обозреватели говорят, что самая насущная потребность Украины сейчас — это снаряды, которых нужны миллионы, и поступить на фронт они должны незамедлительно, однако на это надежды почти нет, констатируется в публикации.Кроме того, украинские военные и чиновники говорят об отсутствии возможностей защитить солдат на передовой, а также о критической ситуации, в которой оказался второй город Украины Харьков. Еще чиновники говорят, что Украине необходимы как минимум 24 новых системы ПВО Patriot.В этих условиях, как отмечается, население отнюдь не стремится защищать режим — по оценкам, которые украинский чиновник озвучил Politico, страну покинули 650 тысяч мужчин боеспособного возраста, причем произошло это вопреки запрету властей на выезд за рубеж.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые несут ответственность за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА
12:41 21.04.2024 (обновлено: 13:12 21.04.2024)
 
Раскрыто, как на Западе оценивают будущее Украины

Kayhan: западные эксперты и политики считают, что у Украины нет шансов на победу

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Западные эксперты и политики считают, что у Украины нет шансов на победу в военном конфликте, пишет иранское издание Kayhan.
Как отмечается, украинские офицеры признают, что летом, если командование попытается инициировать подобие контрнаступления, армию ждут новые колоссальные потери. "И вопрос лишь в том, постигнет ли ВСУ полный крах уже в этом году или фронт еще какое-то время продержится, сохраняя движение в сторону неминуемой катастрофы", — подчеркивается в статье.
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На этом фоне западные СМИ и аналитики активно обсуждают проблемы ВСУ, в том числе нехватку боеприпасов и низкий боевой дух солдат.
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Признаки того, что Украина как государство находится в состоянии глубокого кризиса, граничащего с катастрофой, есть не только в заявлении военных, но и в интервью государственных деятелей, отмечает автор.
Военные эксперты и обозреватели говорят, что самая насущная потребность Украины сейчас — это снаряды, которых нужны миллионы, и поступить на фронт они должны незамедлительно, однако на это надежды почти нет, констатируется в публикации.
Кроме того, украинские военные и чиновники говорят об отсутствии возможностей защитить солдат на передовой, а также о критической ситуации, в которой оказался второй город Украины Харьков. Еще чиновники говорят, что Украине необходимы как минимум 24 новых системы ПВО Patriot.
В этих условиях, как отмечается, население отнюдь не стремится защищать режим — по оценкам, которые украинский чиновник озвучил Politico, страну покинули 650 тысяч мужчин боеспособного возраста, причем произошло это вопреки запрету властей на выезд за рубеж.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам президента, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые несут ответственность за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНА
 
 
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