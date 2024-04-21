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Украина возобновила экспорт электроэнергии - 21.04.2024, ПРАЙМ
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Украина возобновила экспорт электроэнергии
Украина возобновила экспорт электроэнергии - 21.04.2024, ПРАЙМ
Украина возобновила экспорт электроэнергии
Украина возобновила экспорт электроэнергии в соседние страны, дефицит энергии не прогнозируется, сообщило министерство энергетики Украины в своем... | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T18:24+0300
2024-04-21T18:24+0300
энергетика
украина
энергопотребление
польша
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Украина возобновила экспорт электроэнергии в соседние страны, дефицит энергии не прогнозируется, сообщило министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале."Из-за солнечной погоды и активной работы солнечных станций образовался избыток электроэнергии. По запросу оператора системы передачи Украина передавала излишки электроэнергии в Польшу", – говорится в сообщении.В настоящее время поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса Украины. 14 апреля Минэнерго Украины сообщило о возгорании на высоковольтных подстанциях в Одесской области и об обстрелах в Харьковской области. В результате обстрелов было повреждено оборудование на высоковольтной воздушной линии в Днепропетровской области.Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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украина, энергопотребление, польша
Энергетика, УКРАИНА, Энергопотребление, ПОЛЬША
18:24 21.04.2024
 
Украина возобновила экспорт электроэнергии

Украина передала излишки электроэнергии в Польшу

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Украина возобновила экспорт электроэнергии в соседние страны, дефицит энергии не прогнозируется, сообщило министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.
"Из-за солнечной погоды и активной работы солнечных станций образовался избыток электроэнергии. По запросу оператора системы передачи Украина передавала излишки электроэнергии в Польшу", – говорится в сообщении.
В настоящее время поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса Украины. 14 апреля Минэнерго Украины сообщило о возгорании на высоковольтных подстанциях в Одесской области и об обстрелах в Харьковской области. В результате обстрелов было повреждено оборудование на высоковольтной воздушной линии в Днепропетровской области.
Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
 
ЭнергетикаУКРАИНАЭнергопотреблениеПОЛЬША
 
 
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