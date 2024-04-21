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В сенате США рассказали, когда возобновятся военные поставки Украине - 21.04.2024, ПРАЙМ
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В сенате США рассказали, когда возобновятся военные поставки Украине
В сенате США рассказали, когда возобновятся военные поставки Украине - 21.04.2024, ПРАЙМ
В сенате США рассказали, когда возобновятся военные поставки Украине
США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T19:01+0300
2024-04-21T19:01+0300
политика
сша
сенат сша
украина
поставки
поставки вооружений
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ВАШИНГТОН, 21 апр – ПРАЙМ. США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. Он предположил, что сенаторы во вторник-среду утвердят и представят на подпись президенту США Джо Байдену законопроект о выделении Киеву финансовой помощи. Он добавил, что законопроект прямо предписывает президенту США передать Украине ATACMS. Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240421/germaniya-847558154.html
сша
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сша, сенат сша, украина, поставки, поставки вооружений
Политика, США, сенат США, УКРАИНА, поставки, поставки вооружений
19:01 21.04.2024
 
В сенате США рассказали, когда возобновятся военные поставки Украине

Комитет сената США по разведке: поставки Украине возобновят на следующей неделе

Сенат США
Сенат США
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ВАШИНГТОН, 21 апр – ПРАЙМ. США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.
Он предположил, что сенаторы во вторник-среду утвердят и представят на подпись президенту США Джо Байдену законопроект о выделении Киеву финансовой помощи.
Он добавил, что законопроект прямо предписывает президенту США передать Украине ATACMS.
Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.
Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
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ПолитикаСШАсенат СШАУКРАИНАпоставкипоставки вооружений
 
 
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