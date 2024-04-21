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США не опоздали с помощью Украине, заявил генсек НАТО - 21.04.2024, ПРАЙМ
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США не опоздали с помощью Украине, заявил генсек НАТО
США не опоздали с помощью Украине, заявил генсек НАТО - 21.04.2024, ПРАЙМ
США не опоздали с помощью Украине, заявил генсек НАТО
США не опоздали полностью с военной помощью Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T22:52+0300
2024-04-21T22:52+0300
политика
нато
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столтенберг
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ВАШИНГТОН, 21 апр – ПРАЙМ. США не опоздали полностью с военной помощью Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Еще не слишком поздно, но задержка имеет реальные последствия", — сказал он в интервью телеканалу MSNBC. По мнению Столтенберга, что без военных поставок из США ВС Украины уступают в огневой мощи в несколько раз, испытывают нехватку средств ПВО и боеприпасов к ним.20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере почти 61 миллиард долларов.Газета New York Times пишет, что несмотря на одобрение помощи палатой представителей, пройдут недели прежде, чем обещанная поддержка даст о себе знать.Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
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нато, сша, столтенберг
Политика, НАТО, США, СТОЛТЕНБЕРГ
22:52 21.04.2024
 
США не опоздали с помощью Украине, заявил генсек НАТО

Столтенберг: США не опоздали с помощью Украине, но задержка имеет последствия

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
© Фото : NATO
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ВАШИНГТОН, 21 апр – ПРАЙМ. США не опоздали полностью с военной помощью Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Еще не слишком поздно, но задержка имеет реальные последствия", — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.
По мнению Столтенберга, что без военных поставок из США ВС Украины уступают в огневой мощи в несколько раз, испытывают нехватку средств ПВО и боеприпасов к ним.
20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере почти 61 миллиард долларов.
Газета New York Times пишет, что несмотря на одобрение помощи палатой представителей, пройдут недели прежде, чем обещанная поддержка даст о себе знать.
Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
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ПолитикаНАТОСШАСТОЛТЕНБЕРГ
 
 
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