https://1prime.ru/20240421/ukraina-847559324.html

США не опоздали с помощью Украине, заявил генсек НАТО

США не опоздали с помощью Украине, заявил генсек НАТО - 21.04.2024, ПРАЙМ

США не опоздали с помощью Украине, заявил генсек НАТО

США не опоздали полностью с военной помощью Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T22:52+0300

2024-04-21T22:52+0300

2024-04-21T22:52+0300

политика

нато

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столтенберг

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ВАШИНГТОН, 21 апр – ПРАЙМ. США не опоздали полностью с военной помощью Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Еще не слишком поздно, но задержка имеет реальные последствия", — сказал он в интервью телеканалу MSNBC. По мнению Столтенберга, что без военных поставок из США ВС Украины уступают в огневой мощи в несколько раз, испытывают нехватку средств ПВО и боеприпасов к ним.20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере почти 61 миллиард долларов.Газета New York Times пишет, что несмотря на одобрение помощи палатой представителей, пройдут недели прежде, чем обещанная поддержка даст о себе знать.Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20240421/zelenskiy-847558595.html

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нато, сша, столтенберг