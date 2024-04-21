https://1prime.ru/20240421/ukraina-847559324.html
США не опоздали с помощью Украине, заявил генсек НАТО
США не опоздали с помощью Украине, заявил генсек НАТО - 21.04.2024, ПРАЙМ
США не опоздали с помощью Украине, заявил генсек НАТО
США не опоздали полностью с военной помощью Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T22:52+0300
2024-04-21T22:52+0300
2024-04-21T22:52+0300
политика
нато
сша
столтенберг
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/32/841263242_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_cd2a6efe505a332f09f047bf4379f22d.jpg
ВАШИНГТОН, 21 апр – ПРАЙМ. США не опоздали полностью с военной помощью Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Еще не слишком поздно, но задержка имеет реальные последствия", — сказал он в интервью телеканалу MSNBC. По мнению Столтенберга, что без военных поставок из США ВС Украины уступают в огневой мощи в несколько раз, испытывают нехватку средств ПВО и боеприпасов к ним.20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере почти 61 миллиард долларов.Газета New York Times пишет, что несмотря на одобрение помощи палатой представителей, пройдут недели прежде, чем обещанная поддержка даст о себе знать.Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240421/zelenskiy-847558595.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/32/841263242_533:0:2200:1250_1920x0_80_0_0_97842097ee6ab0710d9d7983cdd84267.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, сша, столтенберг
Политика, НАТО, США, СТОЛТЕНБЕРГ
США не опоздали с помощью Украине, заявил генсек НАТО
Столтенберг: США не опоздали с помощью Украине, но задержка имеет последствия
ВАШИНГТОН, 21 апр – ПРАЙМ. США не опоздали полностью с военной помощью Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Еще не слишком поздно, но задержка имеет реальные последствия", — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.
По мнению Столтенберга, что без военных поставок из США ВС Украины уступают в огневой мощи в несколько раз, испытывают нехватку средств ПВО и боеприпасов к ним.
20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере почти 61 миллиард долларов.
Газета New York Times пишет, что несмотря на одобрение помощи палатой представителей, пройдут недели прежде, чем обещанная поддержка даст о себе знать.
Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
СМИ: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за недостаточной помощи