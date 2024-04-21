https://1prime.ru/20240421/vengriya-847556444.html

Делегация Венгрии на Фестивале молодежи рассказала о впечатлениях о России

Делегация Венгрии на Фестивале молодежи рассказала о впечатлениях о России - 21.04.2024, ПРАЙМ

Делегация Венгрии на Фестивале молодежи рассказала о впечатлениях о России

Всемирный фестиваль молодежи в Сочи стал одним из самых "мощных" событий в жизни участников из Венгрии, некоторые из них теперь хотят связать профессиональную... | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T14:59+0300

2024-04-21T14:59+0300

2024-04-21T14:59+0300

россия

молодежь

венгрия

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БУДАПЕШТ, 21 апр — ПРАЙМ. Всемирный фестиваль молодежи в Сочи стал одним из самых "мощных" событий в жизни участников из Венгрии, некоторые из них теперь хотят связать профессиональную жизнь с Россией, заявил РИА Новости глава венгерской делегации Роланд Берки. По его словам, среди 26 венгров, отобранных в делегацию, были шеф-повар, хирург, юрист, аграрный инженер, IT-специалист и представители других профессий. "Для большинства это первая поездка в Россию, некоторые начали учить русский и планируют связать учебу и профессиональную жизнь с Россией", — сказал Берки. Он сообщил, что на следующем фестивале в 2030 году Венгрия планирует представить результаты проектов, начатых в Сочи, поскольку "благодаря фестивалю перед венгерской делегацией открылись новые горизонты в глобальном масштабе". Самая молодая участница делегации 17-летняя Ивана Бодор рассказала, что ей удалось встретиться с тысячей людей с разных континентов, теперь многие из них хотели бы побывать в Венгрии, и у нее самой длинный список стран, где её ждут. "Одно из самых замечательных чувств — то, что тебя запомнили, а другое — есть пельмени... На время нашего пребывания столовая стала плавильным котлом наций. Люди из разных сфер собирались за столом, коллективно отмечались дни рождения, мы пели песни", — отметила она на мероприятии в Российском культурном центре в Будапеште, где присутствовали венгры, изучающие русский язык и интересующиеся Россией. Восемь участников из 26 после фестиваля отправились в Москву, а оттуда небольшими группами или поодиночке в рамках "региональной программы фестиваля" посетили Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский, Салехард и Санкт-Петербург. Все участники отметили, что их впечатлила российская природа, кухня разных народов, на фестивале им удалось завязать новые дружеские и деловые связи и набраться опыта в общении с коллегами. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором стала Росмолодежь. В фестивале приняли участие более 30 тысяч человек, половина из которых приехала из-за границы. Участники установили мировой рекорд, проведя самый многонациональный хоровод дружбы, в нем приняли участие представители 73 национальностей из 150 стран.

https://1prime.ru/20240420/turizm-847547705.html

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россия, молодежь, венгрия