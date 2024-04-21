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Шольц назвал "сильным сигналом" решение США по Украине

Шольц назвал "сильным сигналом" решение США по Украине - 21.04.2024, ПРАЙМ

Шольц назвал "сильным сигналом" решение США по Украине

Принятие законопроекта о военной помощи Украине является "сильным сигналом", заявил канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты голосования по проекту в | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T12:24+0300

2024-04-21T12:24+0300

2024-04-21T12:24+0300

германия

сша

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Принятие законопроекта о военной помощи Украине является "сильным сигналом", заявил канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты голосования по проекту в палате представителей США."Решение палаты представителей США поддержать Украину является сильным сигналом в наше время. Мы вместе стоим на стороне украинцев, которые борются за свою свободную, демократическую и независимую страну", - написал канцлер в социальной сети Х. 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.Однако в Верховной раде заявили, что после одобрения конгрессом США нового транша помощи Украина получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных американских политических и лоббистских групп. По его словам, половина этого 61 миллиарда долларов пойдет на финансирование американского ВПК.

германия

сша

украина

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германия, сша, украина, военная помощь украине