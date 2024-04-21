https://1prime.ru/20240421/voennaya-pomosch-ukraine-847555412.html
Шольц назвал "сильным сигналом" решение США по Украине
Шольц назвал "сильным сигналом" решение США по Украине - 21.04.2024, ПРАЙМ
Шольц назвал "сильным сигналом" решение США по Украине
Принятие законопроекта о военной помощи Украине является "сильным сигналом", заявил канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты голосования по проекту в | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T12:24+0300
2024-04-21T12:24+0300
2024-04-21T12:24+0300
германия
сша
украина
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/86/841938607_0:250:4805:2953_1920x0_80_0_0_22f5ddfecae140c400397ccf8d9ae6dc.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Принятие законопроекта о военной помощи Украине является "сильным сигналом", заявил канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты голосования по проекту в палате представителей США."Решение палаты представителей США поддержать Украину является сильным сигналом в наше время. Мы вместе стоим на стороне украинцев, которые борются за свою свободную, демократическую и независимую страну", - написал канцлер в социальной сети Х. 20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.Однако в Верховной раде заявили, что после одобрения конгрессом США нового транша помощи Украина получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных американских политических и лоббистских групп. По его словам, половина этого 61 миллиарда долларов пойдет на финансирование американского ВПК.
германия
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/86/841938607_267:0:4538:3203_1920x0_80_0_0_da2e642ba5fed2b29e6b6bd64aaa0228.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, сша, украина, военная помощь украине
ГЕРМАНИЯ, США, УКРАИНА, военная помощь Украине
Шольц назвал "сильным сигналом" решение США по Украине
Шольц поддержал принятие палатой представителей США проекта о помощи Украине
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Принятие законопроекта о военной помощи Украине является "сильным сигналом", заявил канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты голосования по проекту в палате представителей США.
"Решение палаты представителей США поддержать Украину является сильным сигналом в наше время. Мы вместе стоим на стороне украинцев, которые борются за свою свободную, демократическую и независимую страну", - написал канцлер в социальной сети Х.
20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Теперь проекту предстоит пройти согласование в сенате.
Однако в Верховной раде заявили, что после одобрения конгрессом США нового транша помощи Украина получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных американских политических и лоббистских групп. По его словам, половина этого 61 миллиарда долларов пойдет на финансирование американского ВПК.