https://1prime.ru/20240421/zelenskiy-847558595.html

СМИ: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за недостаточной помощи

СМИ: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за недостаточной помощи - 21.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за недостаточной помощи

Зеленский в грубой форме обратился к союзникам, обвинив в непредоставлении помощи, аналогичной Израилю, пишет Asia Times. | 21.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-21T20:42+0300

2024-04-21T20:42+0300

2024-04-21T20:42+0300

политика

украина

владимир зеленский

запад

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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Зеленский в грубой форме обратился к союзникам, обвинив в непредоставлении помощи, аналогичной Израилю, пишет Asia Times."Владимир Зеленский в минувшие выходные открыто пожаловался на то, что его страна получает гораздо меньше военной поддержки от западных союзников чем Израиль. <…> Тон Зеленского казался грубым, учитывая миллиарды военной и гуманитарной помощи, уже влитые Западом на Украину", — говорится в материале.Как отмечается в статье, его недовольство показательно на фоне мрачной ситуации на фронте для Украины, так как те надежды, что возлагались на прошлогоднее контрнаступление, потерпели фиаско."Разница в реакции на желания Украины и Израиля не должна удивлять. Израиль заключил соглашение о безопасности с США и установил тесные отношения с большей частью Европы, которые насчитывают десятилетия", — резюмируется в публикации.Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20240421/ukraina-847558420.html

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украина, владимир зеленский, запад