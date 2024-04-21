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СМИ: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за недостаточной помощи - 21.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за недостаточной помощи
СМИ: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за недостаточной помощи - 21.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за недостаточной помощи
Зеленский в грубой форме обратился к союзникам, обвинив в непредоставлении помощи, аналогичной Израилю, пишет Asia Times. | 21.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-21T20:42+0300
2024-04-21T20:42+0300
политика
украина
владимир зеленский
запад
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Зеленский в грубой форме обратился к союзникам, обвинив в непредоставлении помощи, аналогичной Израилю, пишет Asia Times."Владимир Зеленский в минувшие выходные открыто пожаловался на то, что его страна получает гораздо меньше военной поддержки от западных союзников чем Израиль. &lt;…&gt; Тон Зеленского казался грубым, учитывая миллиарды военной и гуманитарной помощи, уже влитые Западом на Украину", — говорится в материале.Как отмечается в статье, его недовольство показательно на фоне мрачной ситуации на фронте для Украины, так как те надежды, что возлагались на прошлогоднее контрнаступление, потерпели фиаско."Разница в реакции на желания Украины и Израиля не должна удивлять. Израиль заключил соглашение о безопасности с США и установил тесные отношения с большей частью Европы, которые насчитывают десятилетия", — резюмируется в публикации.Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
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украина, владимир зеленский, запад
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД
20:42 21.04.2024
 
СМИ: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за недостаточной помощи

AT: Зеленский грубо обратился к союзникам из-за отсутствия помощи как Израилю

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Зеленский в грубой форме обратился к союзникам, обвинив в непредоставлении помощи, аналогичной Израилю, пишет Asia Times.
"Владимир Зеленский в минувшие выходные открыто пожаловался на то, что его страна получает гораздо меньше военной поддержки от западных союзников чем Израиль. <…> Тон Зеленского казался грубым, учитывая миллиарды военной и гуманитарной помощи, уже влитые Западом на Украину", — говорится в материале.
Как отмечается в статье, его недовольство показательно на фоне мрачной ситуации на фронте для Украины, так как те надежды, что возлагались на прошлогоднее контрнаступление, потерпели фиаско.
"Разница в реакции на желания Украины и Израиля не должна удивлять. Израиль заключил соглашение о безопасности с США и установил тесные отношения с большей частью Европы, которые насчитывают десятилетия", — резюмируется в публикации.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
Россия может нанести последний удар по Украине, пишут СМИ
19:55
Ранее 20 апреля палата представителей США одобрила выделение Украине дополнительной помощи в размере свыше 60 миллиардов долларов.
Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАД
 
 
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