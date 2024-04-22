https://1prime.ru/20240422/aktivy-847564811.html
ЕС близок к соглашению по российским активам, заявили в Бельгии
ЕС близок к соглашению по российским активам, заявили в Бельгии - 22.04.2024, ПРАЙМ
ЕС близок к соглашению по российским активам, заявили в Бельгии
Государства-члены европейского союза "близки к политическому соглашению" по использованию доходов от заблокированных российских активов. Такое мнение выразил... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T09:42+0300
2024-04-22T09:42+0300
2024-04-22T09:42+0300
политика
бельгия
ес
доходы
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4aa6aa3bb988915dc44d48cc2118bbfd.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Государства-члены европейского союза "близки к политическому соглашению" по использованию доходов от заблокированных российских активов. Такое мнение выразил глава Минфина Бельгии Винсент Ван Петегем, чьи слова приводит агентство Bloomberg.22 апреля, в понедельник, состоится встреча министов стран ЕС. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ждет от предстоящего заседания конкретных результатов. Отмечается, что на встрече министры могут затронуть такие темы, как поставки вооружения Киеву, новый пакет санкций против России, а также испольхование доходов от заблокированных активов."Европа "близка к политическому соглашению" по использованию дохода с этих активов", - пишет Bloomberg.По данным издания, первое применение этих ленег планируется к 1 июля 2024 года.
https://1prime.ru/20240420/aktivy-847546736.html
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_740ba865b3c12b353911830021d65f16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельгия, ес, доходы, замороженные российские активы
Политика, БЕЛЬГИЯ, ЕС, доходы, замороженные российские активы
ЕС близок к соглашению по российским активам, заявили в Бельгии
Минфин Бельгии: ЕС близок к соглашению по использованию доходов от активов России
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Государства-члены европейского союза "близки к политическому соглашению" по использованию доходов от заблокированных российских активов. Такое мнение выразил глава Минфина Бельгии Винсент Ван Петегем, чьи слова приводит агентство Bloomberg.
22 апреля, в понедельник, состоится встреча министов стран ЕС. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ждет от предстоящего заседания конкретных результатов. Отмечается, что на встрече министры могут затронуть такие темы, как поставки вооружения Киеву, новый пакет санкций против России, а также испольхование доходов от заблокированных активов.
"Европа "близка к политическому соглашению" по использованию дохода с этих активов", - пишет Bloomberg.
По данным издания, первое применение этих ленег планируется к 1 июля 2024 года.
Спрос иностранцев на обмен активами превысил предложение россиян