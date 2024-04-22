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ЕС близок к соглашению по российским активам, заявили в Бельгии

ЕС близок к соглашению по российским активам, заявили в Бельгии - 22.04.2024, ПРАЙМ

ЕС близок к соглашению по российским активам, заявили в Бельгии

Государства-члены европейского союза "близки к политическому соглашению" по использованию доходов от заблокированных российских активов. Такое мнение выразил... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T09:42+0300

2024-04-22T09:42+0300

2024-04-22T09:42+0300

политика

бельгия

ес

доходы

замороженные российские активы

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Государства-члены европейского союза "близки к политическому соглашению" по использованию доходов от заблокированных российских активов. Такое мнение выразил глава Минфина Бельгии Винсент Ван Петегем, чьи слова приводит агентство Bloomberg.22 апреля, в понедельник, состоится встреча министов стран ЕС. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ждет от предстоящего заседания конкретных результатов. Отмечается, что на встрече министры могут затронуть такие темы, как поставки вооружения Киеву, новый пакет санкций против России, а также испольхование доходов от заблокированных активов."Европа "близка к политическому соглашению" по использованию дохода с этих активов", - пишет Bloomberg.По данным издания, первое применение этих ленег планируется к 1 июля 2024 года.

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бельгия, ес, доходы, замороженные российские активы