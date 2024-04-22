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Аналитики отметили сокращение продажи активов российским бизнесом

Аналитики отметили сокращение продажи активов российским бизнесом - 22.04.2024, ПРАЙМ

Аналитики отметили сокращение продажи активов российским бизнесом

Российские крупные и средние компании сократили в 2023 году продажу активов на 24% по сравнению с 2022 годом, продажи составили 940 миллиардов рублей,... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T11:11+0300

2024-04-22T11:11+0300

2024-04-22T11:11+0300

бизнес

россия

активы

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российские крупные и средние компании сократили в 2023 году продажу активов на 24% по сравнению с 2022 годом, продажи составили 940 миллиардов рублей, подсчитала для РИА Новости аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики Росстата."В 2023 году российские крупные и средние предприятия продали основные средства (материальные активы, такие как здания, земля, оборудование, транспорт) на 940 миллиардов рублей. Это на 24% меньше по сравнению с 2022 годом... Отрицательная динамика по данному показателю фиксируется впервые с 2015 года", - рассказали аналитики.Больше всего продажи сократили предприятия в Тульской области, Хакасии, Вологодской области, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Кемеровской области, Карелии, Хабаровском крае, Пензенской области, а также в Красноярском крае.Однако компании в некоторых регионах увеличили продажи материальных активов в несколько раз: например, реализация основных средств предприятий в Магаданской области выросла в 5,4 раза, в Крыму - в 4,6 раза, в Волгоградской области - в 4 раза. Также нарастили свои продажи компании из ЯНАО, Белгородской области, Костромской области, Коми."Продажи активов наиболее значительно упали у предприятий обрабатывающей промышленности (−61,4%), энергетической сферы (−57,1%), торговли (−43%), в сфере добычи полезных ископаемых (−39,8%), административной деятельности (−31%), профессиональной, научной и технической деятельности (−28,9%), операций с недвижимостью (−15,9%), финансовой деятельности (−13,2%), а также в сфере водоснабжения и утилизации отходов (−9,4%)", - отметили аналитики.Среди отраслей, в которых сильнее всего упала выручка от продаж основных средств, оказались обрабатывающее производство, энергетическая отрасль, а также торговля. Рост выручки от продаж материальных активов ощутили такие сегменты экономики, как государственное управление и социальное обеспечение, гостинично-ресторанный бизнес, сфера культуры, спорта и развлечений, здравоохранение, а также сфера персональных услуг - к ним относятся ремонт, химчистки, бани, салоны красоты и так далее."В результате по итогам года основной объем выручки от продажи основных средств сконцентрировался в Москве - 407,6 миллиарда рублей, или 43,4% от общероссийского показателя... Далее с большим отрывом следуют Подмосковье (84,3 миллиарда рублей, или 9%), Санкт-Петербург (72,5 миллиарда рублей, или 7,7%), Татарстан (32,2 миллиарда рублей, или 3,4%), Нижегородская область (26 миллиардов рублей, или 2,8%", - добавили в FinExpertiza.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, активы