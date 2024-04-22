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Производители слабоалкогольных напитков изменят рецепты из-за роста акциза

Производители слабоалкогольных напитков изменят рецепты из-за роста акциза - 22.04.2024, ПРАЙМ

Производители слабоалкогольных напитков изменят рецепты из-за роста акциза

Производители начнут массово менять рецептуру слабоалкогольных напитков из-за повышения акцизов на подобную продукцию, заявил РИА Новости директор Центра... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T17:15+0300

2024-04-22T17:15+0300

2024-04-22T17:15+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Производители начнут массово менять рецептуру слабоалкогольных напитков из-за повышения акцизов на подобную продукцию, заявил РИА Новости директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Сейчас акциз для напитков крепостью до 9% включительно составляет 514 рублей за 1 литр безводного спирта, что в случае крепости 7% составляет почти 36 рублей за литр готового напитка, 9% - 46,3 рубля. С 1 мая 2024 года акциз на всю слабоалкогольную продукцию (объемной долей этилового спирта до 18%) будет считаться по-новому: за литр готового напитка надо будет платить уже 141 рубль. Предусмотрены исключения, в частности пиво и пивные напитки, акциз на которые установлен в 26 рублей за литр на весь 2024 год. Согласно реестру Росаккредитации, Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" ранее в апреле уже получил декларации о соответствии на коктейли "Джин-тоник" и "Гленморрис со вкусом виски-кола", которые производитель планирует выпускать как пивные напитки крепостью 7%. При этом сейчас в торговых сетях эти напитки продаются как коктейли крепостью 9%. "Я думаю, что производители массово начнут (менять рецептуру слабоалкогольной продукции - ред.), ну, по крайней мере, такая форма защиты. Если бы они этого не сделали, то производство слабоалкогольных напитков до 9 градусов, то есть вот в прежних, упала бы в раза 2-2,5. Но за счет того, что ставка акциза утраивается, очень серьезно она растет, в результате государство все равно собирало бы денег больше", - сказал Дробиз в ответ на вопрос, станет ли практика "Очаково" массовой. По словам эксперта, изменение рецептуры в подобных напитках может быть временным или долговременным решением для производителей. Дробиз отметил, что регуляторы не могут оказывать влияние или ограничивать подобную деятельность со стороны производителей слабоалкогольных напитков. "Это пресекать невозможно. Это все законно. Это совершенно законное право бизнеса искать выход из созданной ситуации", - считает глава ЦИФРРА.

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россия, акциз, новости