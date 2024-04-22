https://1prime.ru/20240422/alyuminiy-847561152.html

Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею

Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею - 22.04.2024, ПРАЙМ

Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею

Южная Корея в марте 2023 года резко нарастила импорт российского алюминия - показатель увеличился до 39,1 тысячи тонн, таким образом, Россия стала его главным... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T06:34+0300

2024-04-22T06:34+0300

2024-04-22T06:35+0300

экономика

южная корея

алюминий

https://cdnn.1prime.ru/img/83243/84/832438443_0:0:3479:1956_1920x0_80_0_0_84cdcf8b50f11f3997140787307df57a.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Южная Корея в марте 2023 года резко нарастила импорт российского алюминия - показатель увеличился до 39,1 тысячи тонн, таким образом, Россия стала его главным поставщиком в страну, следует из анализа РИА Новости данных статистической службы республики. Последние несколько лет главными поставщиками алюминия для Южной Кореи являются Австралия и Индия. Они постоянно сменяют друг друга на первом месте. Россия традиционно входит в пятерку наиболее крупных поставщиков, а лидирующие позиции последний раз занимала в 2014 году. В марте Южная Корея купила 39,1 тысячи тонн российского алюминия на 90,9 миллиона долларов, что выше показателя месяцем ранее на 43% в физическом и денежном выражении. Близкие к нынешним объемы Корея приобретала в августе 2023 года (37,4 тысячи тонн), а до этого - только в 2012 году. Мартовские поставки стали максимальными с июня 2012 года, когда страна купила у России 54,3 тысячи тонн алюминия. Этот объем поставок позволил России стать основным экспортером этого металла в страну, сместив Австралию на второе место (34,9 тысячи тонн). Индия замыкает тройку главных поставщиков с показателем 22 тысячи тонн. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк пояснил РИА Новости, что на этот скачок в поставках повлиял начавшийся в марте рост глобальных цен на алюминий. "Возник определенный дефицит на рынке, который мог привести к повышенному спросу на поставки этого металла из России", - отметил он.

https://1prime.ru/20240419/tsvetmet-847519805.html

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

южная корея, алюминий