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Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею
Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею - 22.04.2024, ПРАЙМ
Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею
Южная Корея в марте 2023 года резко нарастила импорт российского алюминия - показатель увеличился до 39,1 тысячи тонн, таким образом, Россия стала его главным... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T06:34+0300
2024-04-22T06:35+0300
экономика
южная корея
алюминий
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Южная Корея в марте 2023 года резко нарастила импорт российского алюминия - показатель увеличился до 39,1 тысячи тонн, таким образом, Россия стала его главным поставщиком в страну, следует из анализа РИА Новости данных статистической службы республики. Последние несколько лет главными поставщиками алюминия для Южной Кореи являются Австралия и Индия. Они постоянно сменяют друг друга на первом месте. Россия традиционно входит в пятерку наиболее крупных поставщиков, а лидирующие позиции последний раз занимала в 2014 году. В марте Южная Корея купила 39,1 тысячи тонн российского алюминия на 90,9 миллиона долларов, что выше показателя месяцем ранее на 43% в физическом и денежном выражении. Близкие к нынешним объемы Корея приобретала в августе 2023 года (37,4 тысячи тонн), а до этого - только в 2012 году. Мартовские поставки стали максимальными с июня 2012 года, когда страна купила у России 54,3 тысячи тонн алюминия. Этот объем поставок позволил России стать основным экспортером этого металла в страну, сместив Австралию на второе место (34,9 тысячи тонн). Индия замыкает тройку главных поставщиков с показателем 22 тысячи тонн. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк пояснил РИА Новости, что на этот скачок в поставках повлиял начавшийся в марте рост глобальных цен на алюминий. "Возник определенный дефицит на рынке, который мог привести к повышенному спросу на поставки этого металла из России", - отметил он.
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южная корея, алюминий
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, алюминий
06:34 22.04.2024 (обновлено: 06:35 22.04.2024)
 
Россия впервые за 10 лет стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею

Южная Корея резко нарастила импорт российского алюминия - до 39,1 тысячи тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкХакасский алюминиевый завод
Хакасский алюминиевый завод - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Южная Корея в марте 2023 года резко нарастила импорт российского алюминия - показатель увеличился до 39,1 тысячи тонн, таким образом, Россия стала его главным поставщиком в страну, следует из анализа РИА Новости данных статистической службы республики.
Последние несколько лет главными поставщиками алюминия для Южной Кореи являются Австралия и Индия. Они постоянно сменяют друг друга на первом месте. Россия традиционно входит в пятерку наиболее крупных поставщиков, а лидирующие позиции последний раз занимала в 2014 году.
В марте Южная Корея купила 39,1 тысячи тонн российского алюминия на 90,9 миллиона долларов, что выше показателя месяцем ранее на 43% в физическом и денежном выражении.
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Близкие к нынешним объемы Корея приобретала в августе 2023 года (37,4 тысячи тонн), а до этого - только в 2012 году. Мартовские поставки стали максимальными с июня 2012 года, когда страна купила у России 54,3 тысячи тонн алюминия.
Этот объем поставок позволил России стать основным экспортером этого металла в страну, сместив Австралию на второе место (34,9 тысячи тонн). Индия замыкает тройку главных поставщиков с показателем 22 тысячи тонн.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк пояснил РИА Новости, что на этот скачок в поставках повлиял начавшийся в марте рост глобальных цен на алюминий. "Возник определенный дефицит на рынке, который мог привести к повышенному спросу на поставки этого металла из России", - отметил он.
 
ЭкономикаЮЖНАЯ КОРЕЯалюминий
 
 
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