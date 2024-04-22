https://1prime.ru/20240422/apple-pay-847595904.html

Стали известны сроки появления замены Apple Pay на iPhone

Стали известны сроки появления замены Apple Pay на iPhone - 22.04.2024, ПРАЙМ

Стали известны сроки появления замены Apple Pay на iPhone

Замена Apple Pay появится в Европе уже в мае, сообщило агентство Reuters. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T20:22+0300

2024-04-22T20:22+0300

2024-04-22T20:22+0300

экономика

мир

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Замена Apple Pay появится в Европе уже в мае, сообщило агентство Reuters.По информации источников, регуляторы Европейского союза (ЕС) должны одобрить технологии, позволяющие добавить на iPhone альтернативные платежным инструментам Apple Pay, в мае.Кроме информации о сроках, инсайдеры рассказали, что таким образом американская корпорация сможет избежать потенциально гигантского штрафа, составляющего до десяти процентов от глобального годового оборота.Технология связи на ближнем расстоянии (tap-and-go) позволит пользователям iPhone осуществлять бесконтактные платежи с помощью сторонних платежных инструментов. В настоящее время платежи на iPhone можно проводить только через встроенный сервис Apple Pay.В 2022 году Европейская комиссия (ЕК) обвинила компанию Apple в препятствовании конкуренции в отношении своего мобильного сервиса Apple Pay. Согласно информации от источников Reuters, в настоящий момент специалисты ЕК продолжают согласовывать технические детали реализации данной технологии.

https://1prime.ru/20240404/apple--847063238.html

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мир, европа, apple pay, apple