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"Катастрофа". В США испугались встречи атомного авианосца с русской ракетой - 22.04.2024, ПРАЙМ
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"Катастрофа". В США испугались встречи атомного авианосца с русской ракетой
"Катастрофа". В США испугались встречи атомного авианосца с русской ракетой - 22.04.2024, ПРАЙМ
"Катастрофа". В США испугались встречи атомного авианосца с русской ракетой
Соединенные Штаты убедили всех в безопасности своих авианосцев, однако сами в это не верят, пишет издание The National Interest. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T10:54+0300
2024-04-22T10:54+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты убедили всех в безопасности своих авианосцев, однако сами в это не верят, пишет издание The National Interest.По мнению автора публикации, никому неизвестно, что случится, если в авианосец попадет российская или китайская ракета, вероятно, удар обернется катастрофой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В случае успешного нападения на реактор ядерного авианосца может возникнуть потенциальная экологическая катастрофа. Китай разрабатывает так называемые ракеты-убийцы авианосцев, и Россия также создает противокорабельные ракеты", - говорится в публикации.Военно-морские силы США в свою очередь утверждают, что американские авианосцы безопасны в эксплуатации и гарантированно защищены от аварий и радиоактивных выбросов. Авианосцы оснащены четырьями барьерами, которые удерживают радиоактивность внутри корабля, отмечается в статье.Тем не менее, некоторые опасения связаны с потенциальным экологическим ущербом в случае аварии авианосца, в зависимости от его места затопления. В центре Тихого океана ущерб может быть минимальным из-за глубины, но в прибрежных водах Южно-Китайского моря проблема может быть серьезнее. Однако эксперты ВМС США утверждают, что нет признаков экологической угрозы от обломков затопленных подводных лодок.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, сша, новости, авианосец
Вооружения, РОССИЯ, США, Новости, Авианосец
10:54 22.04.2024
 
"Катастрофа". В США испугались встречи атомного авианосца с русской ракетой

TNI: США не знают, что будет, если ракета-убийца попадет в их атомный авианосец

© РИА Новости . ВМС США | Перейти в медиабанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Американский авианосец USS Harry Truman. Архивное фото
© РИА Новости . ВМС США
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты убедили всех в безопасности своих авианосцев, однако сами в это не верят, пишет издание The National Interest.
По мнению автора публикации, никому неизвестно, что случится, если в авианосец попадет российская или китайская ракета, вероятно, удар обернется катастрофой.
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"В случае успешного нападения на реактор ядерного авианосца может возникнуть потенциальная экологическая катастрофа. Китай разрабатывает так называемые ракеты-убийцы авианосцев, и Россия также создает противокорабельные ракеты", - говорится в публикации.
Военно-морские силы США в свою очередь утверждают, что американские авианосцы безопасны в эксплуатации и гарантированно защищены от аварий и радиоактивных выбросов. Авианосцы оснащены четырьями барьерами, которые удерживают радиоактивность внутри корабля, отмечается в статье.
Тем не менее, некоторые опасения связаны с потенциальным экологическим ущербом в случае аварии авианосца, в зависимости от его места затопления. В центре Тихого океана ущерб может быть минимальным из-за глубины, но в прибрежных водах Южно-Китайского моря проблема может быть серьезнее. Однако эксперты ВМС США утверждают, что нет признаков экологической угрозы от обломков затопленных подводных лодок.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
В Сирии истребитель коалиции США уничтожил пусковую установку, пишет СМИ
09:10
 
ВооруженияРОССИЯСШАНовостиАвианосец
 
 
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