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Путин назвал БАМ дорогой будущего XXI века
Путин назвал БАМ дорогой будущего XXI века - 22.04.2024, ПРАЙМ
Путин назвал БАМ дорогой будущего XXI века
Президент России Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T20:30+0300
2024-04-22T20:30+0300
2024-04-22T20:30+0300
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век. "БАМ — это воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего СССР. Сегодня БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану", — заявил Путин на встрече с ветеранами БАМа.Путин отметил, что Россия получила возможности по освоению Сибири и Дальнего Востока, и в целом разворот на Восток стал возможным благодаря Байкало-Амурской магистрали.По словам президента, на базе передовых технологий намерены реализовать план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, развития всего Восточного Полигона железных дорог. Реализация этих планов имеет огромное значение и для укрепления связанности России, для укрепления политического и экономического суверенитета, добавил он.
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россия, бам, владимир путин, восток
Экономика, РОССИЯ, БАМ, Владимир Путин, Восток
Путин назвал БАМ дорогой будущего XXI века
Путин: БАМ определяет глобальную логистику на весь XXI век
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век.
"БАМ — это воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего СССР. Сегодня БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану", — заявил Путин на встрече с ветеранами БАМа.
Путин отметил, что Россия получила возможности по освоению Сибири и Дальнего Востока, и в целом разворот на Восток стал возможным благодаря Байкало-Амурской магистрали.
По словам президента, на базе передовых технологий намерены реализовать план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, развития всего Восточного Полигона железных дорог. Реализация этих планов имеет огромное значение и для укрепления связанности России, для укрепления политического и экономического суверенитета, добавил он.