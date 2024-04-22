Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал БАМ дорогой будущего XXI века - 22.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240422/bam-847596148.html
Путин назвал БАМ дорогой будущего XXI века
Путин назвал БАМ дорогой будущего XXI века - 22.04.2024, ПРАЙМ
Путин назвал БАМ дорогой будущего XXI века
Президент России Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T20:30+0300
2024-04-22T20:30+0300
экономика
россия
бам
владимир путин
восток
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/59/839325967_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6b36893a7451f3400ab44515be034037.jpg
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век. "БАМ — это воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего СССР. Сегодня БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану", — заявил Путин на встрече с ветеранами БАМа.Путин отметил, что Россия получила возможности по освоению Сибири и Дальнего Востока, и в целом разворот на Восток стал возможным благодаря Байкало-Амурской магистрали.По словам президента, на базе передовых технологий намерены реализовать план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, развития всего Восточного Полигона железных дорог. Реализация этих планов имеет огромное значение и для укрепления связанности России, для укрепления политического и экономического суверенитета, добавил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/59/839325967_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a9c17fb760a8b445ebbbf78e4406da4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бам, владимир путин, восток
Экономика, РОССИЯ, БАМ, Владимир Путин, Восток
20:30 22.04.2024
 
Путин назвал БАМ дорогой будущего XXI века

Путин: БАМ определяет глобальную логистику на весь XXI век

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБАМ
БАМ - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век.
"БАМ — это воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего СССР. Сегодня БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану", — заявил Путин на встрече с ветеранами БАМа.
Путин отметил, что Россия получила возможности по освоению Сибири и Дальнего Востока, и в целом разворот на Восток стал возможным благодаря Байкало-Амурской магистрали.
По словам президента, на базе передовых технологий намерены реализовать план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, развития всего Восточного Полигона железных дорог. Реализация этих планов имеет огромное значение и для укрепления связанности России, для укрепления политического и экономического суверенитета, добавил он.
 
ЭкономикаРОССИЯБАМВладимир ПутинВосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала