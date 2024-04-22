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Путин назвал БАМ дорогой будущего XXI века

Путин назвал БАМ дорогой будущего XXI века - 22.04.2024, ПРАЙМ

Путин назвал БАМ дорогой будущего XXI века

Президент России Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T20:30+0300

2024-04-22T20:30+0300

2024-04-22T20:30+0300

экономика

россия

бам

владимир путин

восток

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век. "БАМ — это воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего СССР. Сегодня БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану", — заявил Путин на встрече с ветеранами БАМа.Путин отметил, что Россия получила возможности по освоению Сибири и Дальнего Востока, и в целом разворот на Восток стал возможным благодаря Байкало-Амурской магистрали.По словам президента, на базе передовых технологий намерены реализовать план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, развития всего Восточного Полигона железных дорог. Реализация этих планов имеет огромное значение и для укрепления связанности России, для укрепления политического и экономического суверенитета, добавил он.

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россия, бам, владимир путин, восток