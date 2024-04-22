https://1prime.ru/20240422/bam-847597948.html

Путин призвал оказывать конкретную поддержку строителям БАМа

Путин призвал оказывать конкретную поддержку строителям БАМа - 22.04.2024, ПРАЙМ

Путин призвал оказывать конкретную поддержку строителям БАМа

Для поддержки строителей Байкало-Амурской магистрали власти будут создавать условия для тех, кто сейчас живет там и работает, заявил в понедельник президент... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T22:31+0300

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2024-04-22T22:31+0300

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Для поддержки строителей Байкало-Амурской магистрали власти будут создавать условия для тех, кто сейчас живет там и работает, заявил в понедельник президент России Владимир Путин. "Для поддержки бамовцев нужны не только общественные, конечно, усилия, но и конкретные шаги со стороны государства. Строители БАМа зачастую жили в очень суровых условиях – во времянках и бараках. Сейчас, на современном этапе, безусловно, так не должно быть", — заявил Путин в ходе встречи. Он отметил, что правительство России уже утвердило планы комплексного социально-экономического развития таких ключевых городов БАМа, как Тында, Северобайкальск, Нерюнгри, Комсомольск-на-Амуре. "Речь идет о масштабном обновлении и развитии их транспортной инфраструктуры, ЖКХ, капитальном ремонте и строительстве школ, больниц, детских садов, спортивных объектов. И конечно, обязательно будем возводить новые, современные дома, новое жилье, в целом создавать достойные условия для тех, кто сегодня живёт и работает на БАМе", — заключил президент.Президент России Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век.Путин отметил, что Россия получила возможности по освоению Сибири и Дальнего Востока, и в целом разворот на Восток стал возможным благодаря Байкало-Амурской магистрали.

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россия, бам, владимир путин, поддержка