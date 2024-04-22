https://1prime.ru/20240422/benzin-847580270.html
Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина
Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина - 22.04.2024, ПРАЙМ
Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина
Россия вошла в двадцатку стран с наименьшей стоимостью бензина, заняв 17-е место при средней цене в 55,2 рубля за литр, сообщила замруководителя Роскачества... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T14:09+0300
2024-04-22T14:09+0300
2024-04-22T14:09+0300
энергетика
россия
бензин
мир
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/72/842207218_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5d3bbe88a5c5a5e0f859aa3bc58a1a06.jpg
ТАШКЕНТ, 22 апр – ПРАЙМ. Россия вошла в двадцатку стран с наименьшей стоимостью бензина, заняв 17-е место при средней цене в 55,2 рубля за литр, сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева. "Россия вошла в двадцатку стран по доступности топлива для населения", - заявила Саратцева в ходе выступления на форуме "Иннопром. Центральная Азия". В презентации Роскачества со ссылкой на данные GlobalPetrolPrices уточняется, что у России по этому показателю 17-е место в мире, а средняя цена одного литра в январе этого года составила 55,2 рубля. Возглавляет топ стран с наименьшей ценой бензина Иран (в пересчете на рубли - 2,5 рубля за литр), за ним идут Ливия (2,7 рубля) и Венесуэла (3,1 рубля). В двадцатку входят также Кувейт и Алжир, где средняя стоимость литра бензина составляет 30,3 рубля. В свою очередь самый дорогой бензин оказался в Гонконге (274,9 рубля за литр), Монако и Исландии (205,5 рубля), Дании (187,8 рубля) и Нидерландах (184,9 руля). Исходя из данных презентации, средняя стоимость одного литра бензина в мире составляет 114,33 рубля.
https://1prime.ru/20240419/benzin-847526426.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/72/842207218_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d85273a328e9eea05a33272643d5a417.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бензин, мир
Энергетика, РОССИЯ, Бензин, МИР
Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина
Роскачество: Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина, заняв 17-е место
ТАШКЕНТ, 22 апр – ПРАЙМ. Россия вошла в двадцатку стран с наименьшей стоимостью бензина, заняв 17-е место при средней цене в 55,2 рубля за литр, сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.
"Россия вошла в двадцатку стран по доступности топлива для населения", - заявила Саратцева в ходе выступления на форуме "Иннопром. Центральная Азия". В презентации Роскачества со ссылкой на данные GlobalPetrolPrices уточняется, что у России по этому показателю 17-е место в мире, а средняя цена одного литра в январе этого года составила 55,2 рубля.
Возглавляет топ стран с наименьшей ценой бензина Иран (в пересчете на рубли - 2,5 рубля за литр), за ним идут Ливия (2,7 рубля) и Венесуэла (3,1 рубля). В двадцатку входят также Кувейт и Алжир, где средняя стоимость литра бензина составляет 30,3 рубля. В свою очередь самый дорогой бензин оказался в Гонконге (274,9 рубля за литр), Монако и Исландии (205,5 рубля), Дании (187,8 рубля) и Нидерландах (184,9 руля).
Исходя из данных презентации, средняя стоимость одного литра бензина в мире составляет 114,33 рубля.
Биржевая цена бензина Аи-95 в России снизилась за неделю на 8,5 процента