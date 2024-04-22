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Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина
Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина - 22.04.2024, ПРАЙМ
Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина
Россия вошла в двадцатку стран с наименьшей стоимостью бензина, заняв 17-е место при средней цене в 55,2 рубля за литр, сообщила замруководителя Роскачества... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T14:09+0300
2024-04-22T14:09+0300
энергетика
россия
бензин
мир
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ТАШКЕНТ, 22 апр – ПРАЙМ. Россия вошла в двадцатку стран с наименьшей стоимостью бензина, заняв 17-е место при средней цене в 55,2 рубля за литр, сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева. "Россия вошла в двадцатку стран по доступности топлива для населения", - заявила Саратцева в ходе выступления на форуме "Иннопром. Центральная Азия". В презентации Роскачества со ссылкой на данные GlobalPetrolPrices уточняется, что у России по этому показателю 17-е место в мире, а средняя цена одного литра в январе этого года составила 55,2 рубля. Возглавляет топ стран с наименьшей ценой бензина Иран (в пересчете на рубли - 2,5 рубля за литр), за ним идут Ливия (2,7 рубля) и Венесуэла (3,1 рубля). В двадцатку входят также Кувейт и Алжир, где средняя стоимость литра бензина составляет 30,3 рубля. В свою очередь самый дорогой бензин оказался в Гонконге (274,9 рубля за литр), Монако и Исландии (205,5 рубля), Дании (187,8 рубля) и Нидерландах (184,9 руля). Исходя из данных презентации, средняя стоимость одного литра бензина в мире составляет 114,33 рубля.
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россия, бензин, мир
Энергетика, РОССИЯ, Бензин, МИР
14:09 22.04.2024
 
Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина

Роскачество: Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина, заняв 17-е место

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочная станция
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ТАШКЕНТ, 22 апр – ПРАЙМ. Россия вошла в двадцатку стран с наименьшей стоимостью бензина, заняв 17-е место при средней цене в 55,2 рубля за литр, сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.
"Россия вошла в двадцатку стран по доступности топлива для населения", - заявила Саратцева в ходе выступления на форуме "Иннопром. Центральная Азия". В презентации Роскачества со ссылкой на данные GlobalPetrolPrices уточняется, что у России по этому показателю 17-е место в мире, а средняя цена одного литра в январе этого года составила 55,2 рубля.
Возглавляет топ стран с наименьшей ценой бензина Иран (в пересчете на рубли - 2,5 рубля за литр), за ним идут Ливия (2,7 рубля) и Венесуэла (3,1 рубля). В двадцатку входят также Кувейт и Алжир, где средняя стоимость литра бензина составляет 30,3 рубля. В свою очередь самый дорогой бензин оказался в Гонконге (274,9 рубля за литр), Монако и Исландии (205,5 рубля), Дании (187,8 рубля) и Нидерландах (184,9 руля).
Исходя из данных презентации, средняя стоимость одного литра бензина в мире составляет 114,33 рубля.
Мультизаправочный комплекс АЗС Нефтьмагистраль №060 - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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