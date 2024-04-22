https://1prime.ru/20240422/biznes-847566204.html

Мантуров отметил высокий уровень инвестиционной активности бизнеса в России

Мантуров отметил высокий уровень инвестиционной активности бизнеса в России - 22.04.2024, ПРАЙМ

Мантуров отметил высокий уровень инвестиционной активности бизнеса в России

Инвестиционная активность в России остается высокой, даже на фоне текущей ключевой ставки в 16%, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров,... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T09:59+0300

2024-04-22T09:59+0300

2024-04-22T10:00+0300

экономика

россия

денис мантуров

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84265/90/842659079_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_640065d796e24a0f1e1e883afe4c60fd.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр - ПРАЙМ. Инвестиционная активность в России остается высокой, даже на фоне текущей ключевой ставки в 16%, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на пленарной сессии выставки "Иннопром. Центральная Азия". "В прошлом году, несмотря на внешнее давление, обрабатывающая промышленность в России показала рост на 7,5%, а за первые два месяца этого года прибавила еще 10,6%. Если говорить о ближайшем будущем, даже на фоне нынешней ключевой ставки в России мы видим высокий уровень заказов, рекордный уровень PMI - 55,7% (в марте - ред.) и инвестиционной активности бизнеса", - сказал Мантуров. По его словам, инвестиции поддерживают традиционные и новые системные механизмы со стороны правительства, а также преференциальные налоговые режимы. "Но самое главное – это, конечно, масштабный спрос для промышленности, который генерирует само государство и все отрасли экономики, двигаясь в направлении технологического суверенитета. Такой вектор не означает стремления к автаркии. Об этом говорил и наш президент в своем послании, отмечая, что не нужно пытаться самим производить все и вся. Наоборот, мы продолжим выстраивать глобальные цепочки вместе с надежными партнерами, с теми, кто руководствуется не геополитикой, а экономическими интересами и благополучием народов своих стран", - подчеркнул вице-премьер. Мантуров также добавил, что санкции, уход отдельных западных поставщиков, а также спад торговли с недружественными государствами открывают новые возможности для ближайших партнеров России. В частности, он отметил, что взаимная торговля России со странами Центральной Азии демонстрирует устойчивую, позитивную динамику. "За прошлый год существенно - почти на 12% - вырос импорт из Центральной Азии на российский рынок", - сказал Мантуров.

https://1prime.ru/20240405/manturov-847121221.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, денис мантуров, новости