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Мантуров отметил высокий уровень инвестиционной активности бизнеса в России
Мантуров отметил высокий уровень инвестиционной активности бизнеса в России - 22.04.2024, ПРАЙМ
Мантуров отметил высокий уровень инвестиционной активности бизнеса в России
Инвестиционная активность в России остается высокой, даже на фоне текущей ключевой ставки в 16%, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров,... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T09:59+0300
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ТАШКЕНТ, 22 апр - ПРАЙМ. Инвестиционная активность в России остается высокой, даже на фоне текущей ключевой ставки в 16%, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на пленарной сессии выставки "Иннопром. Центральная Азия". "В прошлом году, несмотря на внешнее давление, обрабатывающая промышленность в России показала рост на 7,5%, а за первые два месяца этого года прибавила еще 10,6%. Если говорить о ближайшем будущем, даже на фоне нынешней ключевой ставки в России мы видим высокий уровень заказов, рекордный уровень PMI - 55,7% (в марте - ред.) и инвестиционной активности бизнеса", - сказал Мантуров. По его словам, инвестиции поддерживают традиционные и новые системные механизмы со стороны правительства, а также преференциальные налоговые режимы. "Но самое главное – это, конечно, масштабный спрос для промышленности, который генерирует само государство и все отрасли экономики, двигаясь в направлении технологического суверенитета. Такой вектор не означает стремления к автаркии. Об этом говорил и наш президент в своем послании, отмечая, что не нужно пытаться самим производить все и вся. Наоборот, мы продолжим выстраивать глобальные цепочки вместе с надежными партнерами, с теми, кто руководствуется не геополитикой, а экономическими интересами и благополучием народов своих стран", - подчеркнул вице-премьер. Мантуров также добавил, что санкции, уход отдельных западных поставщиков, а также спад торговли с недружественными государствами открывают новые возможности для ближайших партнеров России. В частности, он отметил, что взаимная торговля России со странами Центральной Азии демонстрирует устойчивую, позитивную динамику. "За прошлый год существенно - почти на 12% - вырос импорт из Центральной Азии на российский рынок", - сказал Мантуров.
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россия, денис мантуров, новости
Экономика, РОССИЯ, Денис Мантуров, Новости
Мантуров отметил высокий уровень инвестиционной активности бизнеса в России
Мантуров: инвестиционная активность бизнеса России находится на высоком уровне
ТАШКЕНТ, 22 апр - ПРАЙМ. Инвестиционная активность в России остается высокой, даже на фоне текущей ключевой ставки в 16%, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на пленарной сессии выставки "Иннопром. Центральная Азия".
"В прошлом году, несмотря на внешнее давление, обрабатывающая промышленность в России показала рост на 7,5%, а за первые два месяца этого года прибавила еще 10,6%. Если говорить о ближайшем будущем, даже на фоне нынешней ключевой ставки в России мы видим высокий уровень заказов, рекордный уровень PMI - 55,7% (в марте - ред.) и инвестиционной активности бизнеса", - сказал Мантуров.
По его словам, инвестиции поддерживают традиционные и новые системные механизмы со стороны правительства, а также преференциальные налоговые режимы.
"Но самое главное – это, конечно, масштабный спрос для промышленности, который генерирует само государство и все отрасли экономики, двигаясь в направлении технологического суверенитета. Такой вектор не означает стремления к автаркии. Об этом говорил и наш президент в своем послании, отмечая, что не нужно пытаться самим производить все и вся. Наоборот, мы продолжим выстраивать глобальные цепочки вместе с надежными партнерами, с теми, кто руководствуется не геополитикой, а экономическими интересами и благополучием народов своих стран", - подчеркнул вице-премьер.
Мантуров также добавил, что санкции, уход отдельных западных поставщиков, а также спад торговли с недружественными государствами открывают новые возможности для ближайших партнеров России.
В частности, он отметил, что взаимная торговля России со странами Центральной Азии демонстрирует устойчивую, позитивную динамику. "За прошлый год существенно - почти на 12% - вырос импорт из Центральной Азии на российский рынок", - сказал Мантуров.
Мантуров рассказал об импортозамещении в нефтегазовом машиностроении