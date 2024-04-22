https://1prime.ru/20240422/chipy-847579117.html
В США заявили об отставании китайских микрочипов от американских
В США заявили об отставании китайских микрочипов от американских - 22.04.2024, ПРАЙМ
В США заявили об отставании китайских микрочипов от американских
Микрочипы в Китае отстают от использующихся в США "на годы", заявила министр торговли США Джина Раймондо телеканалу CBS. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T13:36+0300
2024-04-22T13:36+0300
2024-04-22T13:36+0300
чипы
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82801/65/828016581_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ef9561ba91b545cfa41113940f1e3f5.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Микрочипы в Китае отстают от использующихся в США "на годы", заявила министр торговли США Джина Раймондо телеканалу CBS."Этот чип не так хорош... Он на годы отстает от того, что есть у нас в США. У нас есть самые продвинутые полупроводники в мире. У Китая их нет. Мы превзошли Китай в сфере инноваций", - приводит телеканал ответ Раймондо на вопрос телеведущей, является ли качественным микрочип, изготовленный в Китае и использующийся в новом смартфоне Huawei.Раймондо отметила, что ограничение поставок микрочипов в Китай действует эффективно. Также она заявила, что большинство используемых в США чипов производятся на Тайване, поэтому возможный конфликт между Пекином и Тайванем станет угрозой для использования этих чипов в Соединенных Штатах.Ранее РИА Новости на основании данных американской статслужбы подсчитало, что США на фоне "микрочиповой войны" с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза - до минимумов за несколько лет, при этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений.
https://1prime.ru/20240314/kitay-846282314.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82801/65/828016581_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_943329b70d66636b57a4f3d769bff910.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чипы, китай, сша
В США заявили об отставании китайских микрочипов от американских
Министр торговли США утверждает, что китайские микрочипы "на годы" отстают от американских
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Микрочипы в Китае отстают от использующихся в США "на годы", заявила министр торговли США Джина Раймондо телеканалу CBS.
"Этот чип не так хорош... Он на годы отстает от того, что есть у нас в США. У нас есть самые продвинутые полупроводники в мире. У Китая их нет. Мы превзошли Китай в сфере инноваций", - приводит телеканал ответ Раймондо на вопрос телеведущей, является ли качественным микрочип, изготовленный в Китае и использующийся в новом смартфоне Huawei.
Раймондо отметила, что ограничение поставок микрочипов в Китай действует эффективно. Также она заявила, что большинство используемых в США чипов производятся на Тайване, поэтому возможный конфликт между Пекином и Тайванем станет угрозой для использования этих чипов в Соединенных Штатах.
Ранее РИА Новости на основании данных американской статслужбы подсчитало, что США на фоне "микрочиповой войны" с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза - до минимумов за несколько лет, при этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений.
Китай осудил экспортные ограничения США на чипы