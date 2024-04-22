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В США заявили об отставании китайских микрочипов от американских

В США заявили об отставании китайских микрочипов от американских - 22.04.2024, ПРАЙМ

В США заявили об отставании китайских микрочипов от американских

Микрочипы в Китае отстают от использующихся в США "на годы", заявила министр торговли США Джина Раймондо телеканалу CBS. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T13:36+0300

2024-04-22T13:36+0300

2024-04-22T13:36+0300

чипы

китай

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Микрочипы в Китае отстают от использующихся в США "на годы", заявила министр торговли США Джина Раймондо телеканалу CBS."Этот чип не так хорош... Он на годы отстает от того, что есть у нас в США. У нас есть самые продвинутые полупроводники в мире. У Китая их нет. Мы превзошли Китай в сфере инноваций", - приводит телеканал ответ Раймондо на вопрос телеведущей, является ли качественным микрочип, изготовленный в Китае и использующийся в новом смартфоне Huawei.Раймондо отметила, что ограничение поставок микрочипов в Китай действует эффективно. Также она заявила, что большинство используемых в США чипов производятся на Тайване, поэтому возможный конфликт между Пекином и Тайванем станет угрозой для использования этих чипов в Соединенных Штатах.Ранее РИА Новости на основании данных американской статслужбы подсчитало, что США на фоне "микрочиповой войны" с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза - до минимумов за несколько лет, при этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений.

https://1prime.ru/20240314/kitay-846282314.html

китай

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чипы, китай, сша