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В США заявили об отставании китайских микрочипов от американских - 22.04.2024, ПРАЙМ
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В США заявили об отставании китайских микрочипов от американских
В США заявили об отставании китайских микрочипов от американских - 22.04.2024, ПРАЙМ
В США заявили об отставании китайских микрочипов от американских
Микрочипы в Китае отстают от использующихся в США "на годы", заявила министр торговли США Джина Раймондо телеканалу CBS. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T13:36+0300
2024-04-22T13:36+0300
чипы
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Микрочипы в Китае отстают от использующихся в США "на годы", заявила министр торговли США Джина Раймондо телеканалу CBS."Этот чип не так хорош... Он на годы отстает от того, что есть у нас в США. У нас есть самые продвинутые полупроводники в мире. У Китая их нет. Мы превзошли Китай в сфере инноваций", - приводит телеканал ответ Раймондо на вопрос телеведущей, является ли качественным микрочип, изготовленный в Китае и использующийся в новом смартфоне Huawei.Раймондо отметила, что ограничение поставок микрочипов в Китай действует эффективно. Также она заявила, что большинство используемых в США чипов производятся на Тайване, поэтому возможный конфликт между Пекином и Тайванем станет угрозой для использования этих чипов в Соединенных Штатах.Ранее РИА Новости на основании данных американской статслужбы подсчитало, что США на фоне "микрочиповой войны" с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза - до минимумов за несколько лет, при этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений.
https://1prime.ru/20240314/kitay-846282314.html
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чипы, китай, сша
чипы, КИТАЙ, США
13:36 22.04.2024
 
В США заявили об отставании китайских микрочипов от американских

Министр торговли США утверждает, что китайские микрочипы "на годы" отстают от американских

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводственная площадка технопарка
Производственная площадка технопарка - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Микрочипы в Китае отстают от использующихся в США "на годы", заявила министр торговли США Джина Раймондо телеканалу CBS.
"Этот чип не так хорош... Он на годы отстает от того, что есть у нас в США. У нас есть самые продвинутые полупроводники в мире. У Китая их нет. Мы превзошли Китай в сфере инноваций", - приводит телеканал ответ Раймондо на вопрос телеведущей, является ли качественным микрочип, изготовленный в Китае и использующийся в новом смартфоне Huawei.
Раймондо отметила, что ограничение поставок микрочипов в Китай действует эффективно. Также она заявила, что большинство используемых в США чипов производятся на Тайване, поэтому возможный конфликт между Пекином и Тайванем станет угрозой для использования этих чипов в Соединенных Штатах.
Ранее РИА Новости на основании данных американской статслужбы подсчитало, что США на фоне "микрочиповой войны" с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза - до минимумов за несколько лет, при этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений.
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