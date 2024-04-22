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"Шарик" не увидит: США обещали страшные последствия за воровство у России

"Шарик" не увидит: США обещали страшные последствия за воровство у России - 22.04.2024, ПРАЙМ

"Шарик" не увидит: США обещали страшные последствия за воровство у России

США, стремясь конфисковать активы России, могут столкнуться с негативными последствиями, вплоть до дефолта, заявил профессор РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T12:24+0300

2024-04-22T12:24+0300

2024-04-22T12:53+0300

экономика

сша

россия

замороженные российские активы

санкции против рф

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. США, стремясь конфисковать активы России, могут столкнуться с негативными последствиями, вплоть до дефолта, заявил профессор РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Царьград-ТВ".Ранее палата представителей конгресса приняла решение и о конфискации замороженных активов России, чтобы затем отправить средства Украине, В этом контексте экономист сказал, что теперь нужно смотреть, как действия США будут истолкованы мировым сообществом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн напомнил, что в свое время США уже позволили себе аккумулировать золото Германии, затем позволили себе аккумулировать золото еще 32 стран, которое лежит в "Форт-Ноксе"."Это подрывает доверие к США. Мало того что у них 34 триллиона внешнего долга, так они еще начинают изымать чужие деньги незаконно. А при чем тут Украина, кстати? Тем более что принимают-то решение Соединенные Штаты", — отметил он.По словам эксперта, если рассуждать с финансовой точки зрения, то позиция у США очень шаткая."Раз они идут на такое беззаконие, будем ожидать ближайшего дефолта. Я еще думал, что они потянут с этим. Но раз они начинают ставить себя как бы над миром, тогда вот эти 34 триллиона, которые они собрали со всего земного шара, "шарик" не увидит", — подчеркнул он.По словам Юденкова, для мира шаткость ситуации еще и в том, что теперь каждый может заявлять о намерении ограбить кого-то и сделать это. "Причем не только в отношении России. Вот, например, страны Африки напомнят, как их грабили колонизаторы, отметил эксперт. Штаты открыли ящик Пандоры. Они полагают, что спасутся благодаря сильной армии. Но это вопрос относительный", — отметил ученый.Юденков пояснил, что частично Россия уже ответила на действия США, однако проблема в том, что в распоряжении Москвы не так много американских имущества и средств, чтобы заморозить их в ответ.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации их зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".

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сша, россия, замороженные российские активы, санкции против рф