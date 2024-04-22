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TotalEnergies и оманская OQ запустят проект Marsa LNG

TotalEnergies и оманская OQ запустят проект Marsa LNG - 22.04.2024, ПРАЙМ

TotalEnergies и оманская OQ запустят проект Marsa LNG

Французская TotalEnergies и Национальная нефтяная компания Омана OQ запускают проект Marsa LNG по добыче газа и производству СПГ на базе ресурсов блока 10 на... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T10:58+0300

2024-04-22T10:58+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Французская TotalEnergies и Национальная нефтяная компания Омана OQ запускают проект Marsa LNG по добыче газа и производству СПГ на базе ресурсов блока 10 на северо-восточном месторождении Мабрук (Mabrouk North-East), следует из пресс-релиза TotalEnergies. "Гендиректор TotalEnergies Патрик Пуянне и Мулхам Башир Аль-Джарф, председатель OQ, Национальной нефтяной компании Омана, объявили об окончательном инвестиционном решении по проекту Marsa LNG", - говорится в сообщении. Совместная компания Marsa Liquefied Natural Gas (80% у TotalEnergies, 20% у OQ), у которой 33,19% на сухопутном блоке 10 месторождения Mabrouk North-East, будет добывать 150 миллионов кубических футов газа в сутки. Кроме того, в рамках проекта будет построен завод по сжижению природного газа мощностью 1 миллион тонн в год. Ожидается, что производство СПГ начнется к первому кварталу 2028 года. Также в рамках проекта будет построена солнечная электростанция мощностью 300 МВт, которая покроет 100% годового потребления электроэнергии заводом СПГ, что позволит значительно сократить выбросы парниковых газов. Помимо этого, TotalEnergies подписала с Oman LNG соглашение о поставке 0,8 миллиона тонн СПГ в год в течение десяти лет, начиная с 2025 года, что делает компанию одним из основных поставщиков продукции Oman LNG. TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.

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