https://1prime.ru/20240422/energetika-847568917.html
TotalEnergies и оманская OQ запустят проект Marsa LNG
TotalEnergies и оманская OQ запустят проект Marsa LNG - 22.04.2024, ПРАЙМ
TotalEnergies и оманская OQ запустят проект Marsa LNG
Французская TotalEnergies и Национальная нефтяная компания Омана OQ запускают проект Marsa LNG по добыче газа и производству СПГ на базе ресурсов блока 10 на... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T10:58+0300
2024-04-22T10:58+0300
2024-04-22T10:58+0300
энергетика
totalenergies
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/24/837472460_96:0:1506:793_1920x0_80_0_0_60cb8bb6ab8f0f1a98fd4f40c34c43f0.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Французская TotalEnergies и Национальная нефтяная компания Омана OQ запускают проект Marsa LNG по добыче газа и производству СПГ на базе ресурсов блока 10 на северо-восточном месторождении Мабрук (Mabrouk North-East), следует из пресс-релиза TotalEnergies. "Гендиректор TotalEnergies Патрик Пуянне и Мулхам Башир Аль-Джарф, председатель OQ, Национальной нефтяной компании Омана, объявили об окончательном инвестиционном решении по проекту Marsa LNG", - говорится в сообщении. Совместная компания Marsa Liquefied Natural Gas (80% у TotalEnergies, 20% у OQ), у которой 33,19% на сухопутном блоке 10 месторождения Mabrouk North-East, будет добывать 150 миллионов кубических футов газа в сутки. Кроме того, в рамках проекта будет построен завод по сжижению природного газа мощностью 1 миллион тонн в год. Ожидается, что производство СПГ начнется к первому кварталу 2028 года. Также в рамках проекта будет построена солнечная электростанция мощностью 300 МВт, которая покроет 100% годового потребления электроэнергии заводом СПГ, что позволит значительно сократить выбросы парниковых газов. Помимо этого, TotalEnergies подписала с Oman LNG соглашение о поставке 0,8 миллиона тонн СПГ в год в течение десяти лет, начиная с 2025 года, что делает компанию одним из основных поставщиков продукции Oman LNG. TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
https://1prime.ru/20240322/gas-846569449.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/24/837472460_272:0:1329:793_1920x0_80_0_0_d9271849fb4b3fb399dbb4fd0b27aa89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
totalenergies, новости
Энергетика, TotalEnergies, Новости
TotalEnergies и оманская OQ запустят проект Marsa LNG
TotalEnergies и оманская OQ запустят проект Marsa LNG по добыче газа и производству СПГ
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Французская TotalEnergies и Национальная нефтяная компания Омана OQ запускают проект Marsa LNG по добыче газа и производству СПГ на базе ресурсов блока 10 на северо-восточном месторождении Мабрук (Mabrouk North-East), следует из пресс-релиза TotalEnergies.
"Гендиректор TotalEnergies Патрик Пуянне и Мулхам Башир Аль-Джарф, председатель OQ, Национальной нефтяной компании Омана, объявили об окончательном инвестиционном решении по проекту Marsa LNG", - говорится в сообщении.
Совместная компания Marsa Liquefied Natural Gas (80% у TotalEnergies, 20% у OQ), у которой 33,19% на сухопутном блоке 10 месторождения Mabrouk North-East, будет добывать 150 миллионов кубических футов газа в сутки. Кроме того, в рамках проекта будет построен завод по сжижению природного газа мощностью 1 миллион тонн в год. Ожидается, что производство СПГ начнется к первому кварталу 2028 года.
Также в рамках проекта будет построена солнечная электростанция мощностью 300 МВт, которая покроет 100% годового потребления электроэнергии заводом СПГ, что позволит значительно сократить выбросы парниковых газов.
Помимо этого, TotalEnergies подписала с Oman LNG соглашение о поставке 0,8 миллиона тонн СПГ в год в течение десяти лет, начиная с 2025 года, что делает компанию одним из основных поставщиков продукции Oman LNG.
TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
TotalEnergies возобновит добычу на месторождении Tyra у берегов Дании