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СМИ разузнали о последствиях закрытия российско-финской границы - 22.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ разузнали о последствиях закрытия российско-финской границы
СМИ разузнали о последствиях закрытия российско-финской границы - 22.04.2024, ПРАЙМ
СМИ разузнали о последствиях закрытия российско-финской границы
Закрытие границы между Россией и Финляндией наносит большой ущерб экономике приграничных территорий страны, пишет издание Wall Street Journal. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T14:52+0300
2024-04-22T14:52+0300
экономика
финляндия
россия
граница
российско-финская граница
ущерб
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Закрытие границы между Россией и Финляндией наносит большой ущерб экономике приграничных территорий страны, пишет издание Wall Street Journal. "Закрытие границы и усиление мер безопасности нанесли ущерб восточному приграничному региону Финляндии, который и так является самым бедным в стране. Местные предприятия, которые долгое время обслуживали российских туристов, теряют эквивалент одного миллиона евро в день, или около 1,1 миллиона долларов", — говорится в публикации. Издание сообщает, что закрытие границы Финляндии с Россией привело к остановке импорта дешевой древесины из России. Как заявил газете глава финского региона Южное Саво Пентти Макинен, малый бизнес почти полностью потерял доход. Также Wall Street Journal пишет со слов Макинена, что необходимость военных следить за восточной частью Финляндии с помощью чувствительных радаров осложнила планы по строительству ветряных электростанций в регионе. Ранее власти Финляндии обратились к ЕК с просьбой выделить на поддержку восточных регионов страны 10 миллионов евро, которые планируется направить на развитие инфраструктуры и предпринимательства, производство возобновляемой энергии.С ноября 2023 года Финляндия ввела ограничения на пересечение границы для сдерживания потока беженцев из третьих стран. РФ неоднократно обвиняли в целенаправленном переселении лиц, ищущих убежище. Официальный представитель МИД РФ М. Захарова назвала обвинения двойными стандартами Запада, упрекнув его в неспособности справиться с миграционным кризисом самостоятельно.
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финляндия, россия, граница, российско-финская граница, ущерб
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, граница, российско-финская граница, ущерб
14:52 22.04.2024
 
СМИ разузнали о последствиях закрытия российско-финской границы

WSJ: закрытие границы с РФ нанесло ущерб приграничным районам Финляндии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФинский пограничный пункт пропуска автомобилей МАПП "Нуйамаа" на границе РФ и Финляндии
Финский пограничный пункт пропуска автомобилей МАПП Нуйамаа на границе РФ и Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 апр ПРАЙМ. Закрытие границы между Россией и Финляндией наносит большой ущерб экономике приграничных территорий страны, пишет издание Wall Street Journal.
"Закрытие границы и усиление мер безопасности нанесли ущерб восточному приграничному региону Финляндии, который и так является самым бедным в стране. Местные предприятия, которые долгое время обслуживали российских туристов, теряют эквивалент одного миллиона евро в день, или около 1,1 миллиона долларов", — говорится в публикации.
Издание сообщает, что закрытие границы Финляндии с Россией привело к остановке импорта дешевой древесины из России. Как заявил газете глава финского региона Южное Саво Пентти Макинен, малый бизнес почти полностью потерял доход.
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20 апреля, 22:10
Также Wall Street Journal пишет со слов Макинена, что необходимость военных следить за восточной частью Финляндии с помощью чувствительных радаров осложнила планы по строительству ветряных электростанций в регионе.
Ранее власти Финляндии обратились к ЕК с просьбой выделить на поддержку восточных регионов страны 10 миллионов евро, которые планируется направить на развитие инфраструктуры и предпринимательства, производство возобновляемой энергии.
С ноября 2023 года Финляндия ввела ограничения на пересечение границы для сдерживания потока беженцев из третьих стран. РФ неоднократно обвиняли в целенаправленном переселении лиц, ищущих убежище. Официальный представитель МИД РФ М. Захарова назвала обвинения двойными стандартами Запада, упрекнув его в неспособности справиться с миграционным кризисом самостоятельно.
 
ЭкономикаФИНЛЯНДИЯРОССИЯграницароссийско-финская границаущерб
 
 
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