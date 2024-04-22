https://1prime.ru/20240422/finlyandiya-847583577.html

Госдолг Финляндии вырос в конце 2023 года больше, чем в любой стране ЕС

Госдолг Финляндии вырос в конце 2023 года больше, чем в любой стране ЕС - 22.04.2024, ПРАЙМ

Госдолг Финляндии вырос в конце 2023 года больше, чем в любой стране ЕС

Государственный долг Финляндии в конце 2023 года вырос больше, чем в любой другой стране ЕС, следует из данных, опубликованных статистической службой... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T15:01+0300

2024-04-22T15:01+0300

2024-04-22T15:01+0300

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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Государственный долг Финляндии в конце 2023 года вырос больше, чем в любой другой стране ЕС, следует из данных, опубликованных статистической службой Европейского союза. Госдолг Финляндии в четвертом квартале 2023 года увеличился на 2,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На конец 2023 года государственный долг Финляндии составлял 210,5 миллиарда евро, или 75,8% ВВП, свидетельствуют данные Евростата. На втором месте стоит Латвия с 1,8 процентных пункта роста госдолга. Третье место по росту госдолга занимает Румыния с 1,3 процентных пункта. Наименьший рост отмечается у Литвы. В ряде стран государственный долг уменьшился. В частности, сокращение зафиксировано у Португалии, Греции, Кипра и других государств. Ранее правительство Финляндии в рамках корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда до 6,9 миллиарда к 2028 году. Для решения этой задачи, в частности, будут повышены налоги, изменится размер пособий. Кабмин повышает НДС с 24% до 25,5%. НДС в Финляндии станет вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе. В феврале премьер Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жесткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Общая стоимость военной помощи Финляндии Украине на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро.

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финляндия, госдолг, ввп, евростат