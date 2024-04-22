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Российские владельцы арены в Хельсинки хотят отложить выплаты за ее продажу

Российские владельцы арены в Хельсинки хотят отложить выплаты за ее продажу - 22.04.2024, ПРАЙМ

Российские владельцы арены в Хельсинки хотят отложить выплаты за ее продажу

Российские владельцы стадиона в Хельсинки хотят отложить получение выплат от ее продажи из-за заморозки счета по причине санкций, сообщает в понедельник газета... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T18:55+0300

2024-04-22T18:55+0300

2024-04-22T18:55+0300

экономика

финляндия

арена helsinki hall

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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Российские владельцы стадиона в Хельсинки хотят отложить получение выплат от ее продажи из-за заморозки счета по причине санкций, сообщает в понедельник газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Как ранее утверждали финские СМИ, арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями ЕС российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Как уточняется в материале, сумма оплаты поделена на две части, первая будет выплачена на замороженный счет, а вторая будет переведена в согласованную дату, однако если на момент перевода санкции еще будут действовать, то отложенная часть также поступит на замороженный счет.Сделка по продаже арены должна быть совершена до конца июня, уточняет газета. Ранее власти Хельсинки сообщили, что планируют принудительно выкупить арену у российских владельцев, поскольку сделка о добровольной продаже, очевидно, не состоится в установленные сроки. В декабре 2023 года стало известно, что владельцы арены могут продать ее в соответствие со статьей, принятой вместе с 12-м пакетом санкций ЕС против России, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat. Helsinki Hall — крупная спортивная арена и концертная площадка в финской столице. Ранее финские СМИ указывали, что для продажи арены ее российскими владельцами, находящимися под санкциями ЕС, требуется не только исключительное разрешение МИД Финляндии и финского Управления судебных приставов, но и разрешение властей США, поскольку они также находятся в санкционном списке этой страны. Однако в конце мая изменилось санкционное законодательство, и вопрос был передан на общее решение ЕС.

https://1prime.ru/20240305/finland-845914563.html

финляндия

арена helsinki hall

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финляндия, арена helsinki hall