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Названа стоимость самой доступной "однушки" в центре Москвы

Названа стоимость самой доступной "однушки" в центре Москвы - 22.04.2024, ПРАЙМ

Названа стоимость самой доступной "однушки" в центре Москвы

Самая бюджетная "однушка" в центре Москвы обойдется в 10,3 миллиона рублей. А самая дорогая - в 258 миллионов, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T16:20+0300

2024-04-22T16:20+0300

2024-04-22T16:39+0300

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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Самая бюджетная "однушка" в центре Москвы обойдется в 10,3 миллиона рублей. А самая дорогая - в 258 миллионов, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы".Самый дешевый лот располагается в Пресненском районе. Это квартира площадью 31 квадратный метр в пятиэтажном доме. Самая дорогая однокомнатная квартира была найдена в Хамовниках. Объект занимает 98 "квадратов".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо данным компании на апрель2024-го в столице на продажу выставлено 455 однокомнатных квартир. Аналитики отмечают стабильное сокращение предложения в сегменте — с июля прошлого года показатель снизился на 12,7 процента.Самый дешевый участок на вторичном рынке загородной недвижимости Подмосковья стоит 45 тысяч рублей. Он расположен в садоводческом товариществе Восток-1 в городском округе Луховицы на Новорязанском шоссе в 156 километрах от МКАД. Об этом агентству “Прайм” рассказал Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра “ИНКОМ-Недвижимость”.Размер самого недорогого подмосковного участка – восемь соток. За 60 тысяч рублей можно приобрести другие восемь соток в поселке Дмитриевский городского округа Серебряные Пруды Московской области. Это Каширское шоссе, 169 километров от МКАД.Также в топе-10 городских округов Московской области с самой низкой стоимостью сотки – Лотошино, Шаховская, Шатурский, Зарайск, Озерский, Волоколамский, Кашира, Егорьевский. Согласно статистике Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, в общем составе вторичной загородной экспозиции (137,16 тысячи лотов) участки занимают 30,3 процента. На дома (дачи и коттеджи) приходится почти 69 процентов, на доли - менее одного процента.

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