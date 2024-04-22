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Названа стоимость самой доступной "однушки" в центре Москвы - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Названа стоимость самой доступной "однушки" в центре Москвы
Названа стоимость самой доступной "однушки" в центре Москвы - 22.04.2024, ПРАЙМ
Названа стоимость самой доступной "однушки" в центре Москвы
Самая бюджетная "однушка" в центре Москвы обойдется в 10,3 миллиона рублей. А самая дорогая - в 258 миллионов, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T16:20+0300
2024-04-22T16:39+0300
недвижимость
москва
квартиры
цены на жилье
жилье
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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Самая бюджетная "однушка" в центре Москвы обойдется в 10,3 миллиона рублей. А самая дорогая - в 258 миллионов, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы".Самый дешевый лот располагается в Пресненском районе. Это квартира площадью 31 квадратный метр в пятиэтажном доме. Самая дорогая однокомнатная квартира была найдена в Хамовниках. Объект занимает 98 "квадратов".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо данным компании на апрель2024-го в столице на продажу выставлено 455 однокомнатных квартир. Аналитики отмечают стабильное сокращение предложения в сегменте — с июля прошлого года показатель снизился на 12,7 процента.Самый дешевый участок на вторичном рынке загородной недвижимости Подмосковья стоит 45 тысяч рублей. Он расположен в садоводческом товариществе Восток-1 в городском округе Луховицы на Новорязанском шоссе в 156 километрах от МКАД. Об этом агентству “Прайм” рассказал Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра “ИНКОМ-Недвижимость”.Размер самого недорогого подмосковного участка – восемь соток. За 60 тысяч рублей можно приобрести другие восемь соток в поселке Дмитриевский городского округа Серебряные Пруды Московской области. Это Каширское шоссе, 169 километров от МКАД.Также в топе-10 городских округов Московской области с самой низкой стоимостью сотки – Лотошино, Шаховская, Шатурский, Зарайск, Озерский, Волоколамский, Кашира, Егорьевский. Согласно статистике Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, в общем составе вторичной загородной экспозиции (137,16 тысячи лотов) участки занимают 30,3 процента. На дома (дачи и коттеджи) приходится почти 69 процентов, на доли - менее одного процента.
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москва, квартиры, цены на жилье, жилье
Недвижимость, МОСКВА, квартиры, цены на жилье, жилье
16:20 22.04.2024 (обновлено: 16:39 22.04.2024)
 
Названа стоимость самой доступной "однушки" в центре Москвы

"Лента.ру": самая дешевая однокомнатная квартира в центре Москвы стоит в 10,3 млн рублей

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДом, введенный по программе реновации жилищного фонда
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Самая бюджетная "однушка" в центре Москвы обойдется в 10,3 миллиона рублей. А самая дорогая - в 258 миллионов, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы".
Самый дешевый лот располагается в Пресненском районе. Это квартира площадью 31 квадратный метр в пятиэтажном доме. Самая дорогая однокомнатная квартира была найдена в Хамовниках. Объект занимает 98 "квадратов".
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
По данным компании на апрель2024-го в столице на продажу выставлено 455 однокомнатных квартир. Аналитики отмечают стабильное сокращение предложения в сегменте — с июля прошлого года показатель снизился на 12,7 процента.
Самый дешевый участок на вторичном рынке загородной недвижимости Подмосковья стоит 45 тысяч рублей. Он расположен в садоводческом товариществе Восток-1 в городском округе Луховицы на Новорязанском шоссе в 156 километрах от МКАД. Об этом агентству “Прайм” рассказал Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра “ИНКОМ-Недвижимость”.
Размер самого недорогого подмосковного участка – восемь соток. За 60 тысяч рублей можно приобрести другие восемь соток в поселке Дмитриевский городского округа Серебряные Пруды Московской области. Это Каширское шоссе, 169 километров от МКАД.
Также в топе-10 городских округов Московской области с самой низкой стоимостью сотки – Лотошино, Шаховская, Шатурский, Зарайск, Озерский, Волоколамский, Кашира, Егорьевский. Согласно статистике Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, в общем составе вторичной загородной экспозиции (137,16 тысячи лотов) участки занимают 30,3 процента. На дома (дачи и коттеджи) приходится почти 69 процентов, на доли - менее одного процента.
Коттеджный поселок - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
Неожиданно: сколько стоит самый дешевый дачный участок в Подмосковье
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