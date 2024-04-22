https://1prime.ru/20240422/frantsiya-847595737.html

Франция не может дать ответ по поставкам Киеву новой модели ЗРК SAMP/T

Франция не может дать ответ по поставкам Киеву новой модели ЗРК SAMP/T - 22.04.2024, ПРАЙМ

Франция не может дать ответ по поставкам Киеву новой модели ЗРК SAMP/T

Франция пока не может дать ответ о новых поставках Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP/T, пишет газета Le Monde со ссылкой на источник. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T19:58+0300

2024-04-22T19:58+0300

2024-04-22T19:58+0300

вооружения

франция

украина

поставки вооружений

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ПАРИЖ, 22 апр — ПРАЙМ. Франция пока не может дать ответ о новых поставках Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP/T, пишет газета Le Monde со ссылкой на источник. "Мы работаем над этим во французских административных кругах, а также с нашими итальянскими партнерами, но никакого ответа невозможно ждать достаточно скоро", - сообщил изданию французский источник. Ранее Франция уже поставила Украине систему SAMP/T. Газета со ссылкой на немецкого дипломата также сообщает, что ряд европейских стран не хотят поставлять Украине свои системы ПВО, "не желая с ними расставаться", указывая на Испанию, Грецию, Нидерланды, Польшу и Румынию, у которых также есть немецкие системы Patriot. В понедельник ряд стран ЕС на встрече глав МИД и минобороны стран европейского сообщества в Люксембурге выразили готовность поставить системы ПВО и боеприпасы к ним Украине в ближайшее время, сообщил по итогам заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель. Ранее издание Figaro сообщило, что Украина просит поддержки у Франции, чтобы продержаться в 2024 году и начать новое наступление в 2025-м. Украинцы заинтересованы в ЗРК SAMP/T и особенно в ракетах. Однако, несмотря на давление со стороны правительства, производитель ракет MBDA не может увеличить поставки в краткосрочной перспективе, поскольку ракеты нужны и для французской армии. Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. США и НАТО, по его словам, участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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франция, украина, поставки вооружений