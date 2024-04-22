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ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии - 22.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240422/gagauziya-847588446.html
ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии
ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии - 22.04.2024, ПРАЙМ
ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии
Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:01+0300
2024-04-22T17:01+0300
экономика
молдавия
гагаузия
псб
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба банка. "ПСБ запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии — первые счета уже открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате", — сказано в сообщении. Кроме того, в сообщении указывается, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии — участникам реализуемой программы — также будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. "Все банковские услуги предоставляются с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие", — указали в банке.Ранее в апреле председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
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молдавия, гагаузия, псб
Экономика, МОЛДАВИЯ, ГАГАУЗИЯ, ПСБ
17:01 22.04.2024
 
ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии

ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПАО "Промсвязьбанк"
ПАО Промсвязьбанк - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба банка.
"ПСБ запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии — первые счета уже открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате", — сказано в сообщении.
Кроме того, в сообщении указывается, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии — участникам реализуемой программы — также будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам.
"Все банковские услуги предоставляются с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие", — указали в банке.
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12 апреля, 18:34
Ранее в апреле председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
 
ЭкономикаМОЛДАВИЯГАГАУЗИЯПСБ
 
 
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