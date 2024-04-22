https://1prime.ru/20240422/gagauziya-847588446.html
ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии
ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии - 22.04.2024, ПРАЙМ
ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии
Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:01+0300
2024-04-22T17:01+0300
2024-04-22T17:01+0300
экономика
молдавия
гагаузия
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/83778/81/837788127_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e559310b1a0d0454eb74bc0f37f5cc2b.jpg
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба банка. "ПСБ запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии — первые счета уже открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате", — сказано в сообщении. Кроме того, в сообщении указывается, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии — участникам реализуемой программы — также будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. "Все банковские услуги предоставляются с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие", — указали в банке.Ранее в апреле председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
https://1prime.ru/20240412/karta-mir-847348849.html
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83778/81/837788127_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_19fe95c5d34d697f5fb7842bc9990d7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, гагаузия, псб
Экономика, МОЛДАВИЯ, ГАГАУЗИЯ, ПСБ
ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии
ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба банка.
"ПСБ запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии — первые счета уже открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате", — сказано в сообщении.
Кроме того, в сообщении указывается, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии — участникам реализуемой программы — также будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам.
"Все банковские услуги предоставляются с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие", — указали в банке.
В Гагаузии с 1 мая будут выдавать российские карты "Мир"
Ранее в апреле председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.