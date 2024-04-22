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ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии

ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии - 22.04.2024, ПРАЙМ

ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии

Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T17:01+0300

2024-04-22T17:01+0300

2024-04-22T17:01+0300

экономика

молдавия

гагаузия

псб

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл первые счета для гуманитарных выплат работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии, сообщила пресс-служба банка. "ПСБ запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии — первые счета уже открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате", — сказано в сообщении. Кроме того, в сообщении указывается, что с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии — участникам реализуемой программы — также будет доступна специальная льготная программа, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. "Все банковские услуги предоставляются с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие", — указали в банке.Ранее в апреле председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.

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молдавия, гагаузия, псб