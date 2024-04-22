https://1prime.ru/20240422/gazoprovod-847576690.html

Восстановленный газопровод Balticconnector ввели в эксплуатацию

Восстановленный газопровод Balticconnector ввели в эксплуатацию - 22.04.2024, ПРАЙМ

Восстановленный газопровод Balticconnector ввели в эксплуатацию

Газопровод Balticconnector в Балтийском море, остановленный в октябре 2023 года после того, как его зацепил якорем китайский контейнеровоз, ввели в эксплуатацию | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T12:50+0300

2024-04-22T12:50+0300

2024-04-22T13:01+0300

энергетика

газопровод balticconnector

газ

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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Газопровод Balticconnector в Балтийском море, остановленный в октябре 2023 года после того, как его зацепил якорем китайский контейнеровоз, ввели в эксплуатацию после ремонта, заявил в понедельник директор компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд."Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией сегодня вновь введен в коммерческую эксплуатацию", - приводит его слова агентство STT.Газопровод на дне Финского залива длиной около 80 километров соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он был запущен в декабре 2019 года.Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Впоследствии выяснилось, что причиной стало внешнее воздействие. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи.Расследование сосредоточилось на некоторых судах, включая российский атомный контейнеровоз "Севморпуть", находившиеся поблизости от места инцидента. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 октября пригрозил закрыть Балтийское море для всех российских судов, если расследование выявит причастность России.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг какую-либо причастность России к ЧП. То же самое сделал "Росатом".Однако подозрения с России в этом контексте были сняты только после того, как полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.Рядом с местом повреждения обнаружили якорь, который, как показала экспертиза, также указывал на причастность к ЧП китайского контейнеровоза. Финляндия, Эстония и Китай сотрудничают в проведении расследования происшествия, сообщали власти этих стран. При этом глава МИД Финляндии Элина Валтонен поставила под сомнение случайный характер происшествия. Она высказала мнение, что, "возможно, но маловероятно", что судно за восемь часов может непреднамеренно повредить два кабеля связи и газопровод.Финляндия позднее объявила о том, что ее береговая охрана получит два новых патрульных корабля для охраны газопровода. На это было выделено 448 миллионов евро со сроками сдачи в 2025 и 2026 годах.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ту "прыть", которую Запад проявляет с инцидентом на Balticconnector, следовало бы проявить в расследовании ЧП с "Северным потоком 2".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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газопровод balticconnector, газ