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Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ, пишут СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ, пишут СМИ
Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ, пишут СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ
Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ, пишут СМИ
Берлин сорвал поставку 400 колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) украинской армии, передает издание Bild со ссылкой на документ... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T13:49+0300
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вооружения
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Берлин сорвал поставку 400 колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) украинской армии, передает издание Bild со ссылкой на документ Министерства обороны страны.В соответствии с документом Бундесвера, правительство Германии заказало 400 машин у компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH на сумму 315 миллионов евро. Однако, по контракту, который был уже сокращен до 100 единиц, ни одна машина не была поставлена.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Flensburger Fahrzeugbau GmbH занимается сборкой бронемашин из американских комплектующих, но они столкнулись с проблемами лицензирования экспорта из США в Германию, а также с сертификацией противоминной защиты MRAP.Задержка в поставках может серьезно затруднить украинскую оборону и заставить ее искать альтернативные источники снабжения, заключили в издании.Согласно данным из открытых источников, MRAP устойчивый к подрыву мин и защищённый от атак из засады. Кроме того, Соединенные Штаты начали массовое производство машин MRAP после вторжения их войск в Ирак.
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германия, украина, вооружение, новости
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, вооружение, Новости
13:49 22.04.2024 (обновлено: 13:50 22.04.2024)
 
Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ, пишут СМИ

Bild: Германия сорвала поставку 400 бронемашин MRAP ВСУ

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Берлин сорвал поставку 400 колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) украинской армии, передает издание Bild со ссылкой на документ Министерства обороны страны.
В соответствии с документом Бундесвера, правительство Германии заказало 400 машин у компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH на сумму 315 миллионов евро. Однако, по контракту, который был уже сокращен до 100 единиц, ни одна машина не была поставлена.
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Отмечается, что Flensburger Fahrzeugbau GmbH занимается сборкой бронемашин из американских комплектующих, но они столкнулись с проблемами лицензирования экспорта из США в Германию, а также с сертификацией противоминной защиты MRAP.
Задержка в поставках может серьезно затруднить украинскую оборону и заставить ее искать альтернативные источники снабжения, заключили в издании.
Согласно данным из открытых источников, MRAP устойчивый к подрыву мин и защищённый от атак из засады. Кроме того, Соединенные Штаты начали массовое производство машин MRAP после вторжения их войск в Ирак.
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