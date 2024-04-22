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Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ, пишут СМИ
Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ, пишут СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ
Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ, пишут СМИ
Берлин сорвал поставку 400 колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) украинской армии, передает издание Bild со ссылкой на документ... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T13:49+0300
2024-04-22T13:49+0300
2024-04-22T13:50+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Берлин сорвал поставку 400 колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) украинской армии, передает издание Bild со ссылкой на документ Министерства обороны страны.В соответствии с документом Бундесвера, правительство Германии заказало 400 машин у компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH на сумму 315 миллионов евро. Однако, по контракту, который был уже сокращен до 100 единиц, ни одна машина не была поставлена.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Flensburger Fahrzeugbau GmbH занимается сборкой бронемашин из американских комплектующих, но они столкнулись с проблемами лицензирования экспорта из США в Германию, а также с сертификацией противоминной защиты MRAP.Задержка в поставках может серьезно затруднить украинскую оборону и заставить ее искать альтернативные источники снабжения, заключили в издании.Согласно данным из открытых источников, MRAP устойчивый к подрыву мин и защищённый от атак из засады. Кроме того, Соединенные Штаты начали массовое производство машин MRAP после вторжения их войск в Ирак.
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Вооружения, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, вооружение, Новости
Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ, пишут СМИ
Bild: Германия сорвала поставку 400 бронемашин MRAP ВСУ
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ.
Берлин сорвал поставку 400 колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) украинской армии, передает
издание Bild со ссылкой на документ Министерства обороны страны.
В соответствии с документом Бундесвера, правительство Германии заказало 400 машин у компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH на сумму 315 миллионов евро. Однако, по контракту, который был уже сокращен до 100 единиц, ни одна машина не была поставлена.
Отмечается, что Flensburger Fahrzeugbau GmbH занимается сборкой бронемашин из американских комплектующих, но они столкнулись с проблемами лицензирования экспорта из США в Германию, а также с сертификацией противоминной защиты MRAP.
Задержка в поставках может серьезно затруднить украинскую оборону и заставить ее искать альтернативные источники снабжения, заключили в издании.
Согласно данным из открытых источников, MRAP устойчивый к подрыву мин и защищённый от атак из засады. Кроме того, Соединенные Штаты начали массовое производство машин MRAP после вторжения их войск в Ирак.
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