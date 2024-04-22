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Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ, пишут СМИ

Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ, пишут СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ

Германия сорвала поставку бронемашин ВСУ, пишут СМИ

Берлин сорвал поставку 400 колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) украинской армии, передает издание Bild со ссылкой на документ... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T13:49+0300

2024-04-22T13:49+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Берлин сорвал поставку 400 колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) украинской армии, передает издание Bild со ссылкой на документ Министерства обороны страны.В соответствии с документом Бундесвера, правительство Германии заказало 400 машин у компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH на сумму 315 миллионов евро. Однако, по контракту, который был уже сокращен до 100 единиц, ни одна машина не была поставлена.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Flensburger Fahrzeugbau GmbH занимается сборкой бронемашин из американских комплектующих, но они столкнулись с проблемами лицензирования экспорта из США в Германию, а также с сертификацией противоминной защиты MRAP.Задержка в поставках может серьезно затруднить украинскую оборону и заставить ее искать альтернативные источники снабжения, заключили в издании.Согласно данным из открытых источников, MRAP устойчивый к подрыву мин и защищённый от атак из засады. Кроме того, Соединенные Штаты начали массовое производство машин MRAP после вторжения их войск в Ирак.

https://1prime.ru/20240420/spetsoperatsiya-na-ukraine-847542936.html

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германия, украина, вооружение, новости