Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила экспорт гречихи в Китай в восемь раз - 22.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240422/grechikha-847564298.html
Россия нарастила экспорт гречихи в Китай в восемь раз
Россия нарастила экспорт гречихи в Китай в восемь раз - 22.04.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт гречихи в Китай в восемь раз
Экспорт гречихи из России в Китай в январе-феврале текущего года вырос почти в восемь раз, до 37 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ со... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T09:27+0300
2024-04-22T09:27+0300
россия
китай
гречиха
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83444/99/834449923_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f0b8ab5bc8645d87ecaeafb8ea702c68.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Экспорт гречихи из России в Китай в январе-феврале текущего года вырос почти в восемь раз, до 37 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая. "По данным ГТУ КНР, в январе-феврале 2024 года Китай импортировал более 37 тысяч тонн гречихи, что в 7,8 раза больше аналогичного периода 2023 года. В стоимостном выражении объем импорта увеличился в 6,1 раза, до 15 миллионов долларов", - говорится в сообщении. По расчетам "Агроэкспорта", потенциал экспорта гречихи в Китай из России к 2030 году оценивается на уровне 100 миллионов долларов в год. Также отмечается, что Россия с 2021 года - единственный поставщик этой крупяной культуры в Китай.
https://1prime.ru/20230904/841649712.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83444/99/834449923_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6de133248462c1cd537d6cbda73bc0c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, гречиха, новости
РОССИЯ, КИТАЙ, гречиха, Новости
09:27 22.04.2024
 
Россия нарастила экспорт гречихи в Китай в восемь раз

"Агроэкспорт": экспорт гречихи из РФ в Китай в январе-феврале вырос в 8 раз, 37 тыс тонн

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая гречки
Уборка урожая гречки - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Экспорт гречихи из России в Китай в январе-феврале текущего года вырос почти в восемь раз, до 37 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.
"По данным ГТУ КНР, в январе-феврале 2024 года Китай импортировал более 37 тысяч тонн гречихи, что в 7,8 раза больше аналогичного периода 2023 года. В стоимостном выражении объем импорта увеличился в 6,1 раза, до 15 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
По расчетам "Агроэкспорта", потенциал экспорта гречихи в Китай из России к 2030 году оценивается на уровне 100 миллионов долларов в год.
Также отмечается, что Россия с 2021 года - единственный поставщик этой крупяной культуры в Китай.
Упаковки с рисом и гречкой - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2023
Минсельхоз оценил динамику цен на гречку и рис с начала года
4 сентября 2023, 15:11
 
РОССИЯКИТАЙгречихаНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала