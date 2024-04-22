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Россия нарастила экспорт гречихи в Китай в восемь раз

Россия нарастила экспорт гречихи в Китай в восемь раз - 22.04.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт гречихи в Китай в восемь раз

Экспорт гречихи из России в Китай в январе-феврале текущего года вырос почти в восемь раз, до 37 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ со... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T09:27+0300

2024-04-22T09:27+0300

2024-04-22T09:27+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Экспорт гречихи из России в Китай в январе-феврале текущего года вырос почти в восемь раз, до 37 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая. "По данным ГТУ КНР, в январе-феврале 2024 года Китай импортировал более 37 тысяч тонн гречихи, что в 7,8 раза больше аналогичного периода 2023 года. В стоимостном выражении объем импорта увеличился в 6,1 раза, до 15 миллионов долларов", - говорится в сообщении. По расчетам "Агроэкспорта", потенциал экспорта гречихи в Китай из России к 2030 году оценивается на уровне 100 миллионов долларов в год. Также отмечается, что Россия с 2021 года - единственный поставщик этой крупяной культуры в Китай.

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россия, китай, гречиха, новости