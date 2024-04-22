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Россия нарастила экспорт гречихи в Китай в восемь раз
Россия нарастила экспорт гречихи в Китай в восемь раз - 22.04.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт гречихи в Китай в восемь раз
Экспорт гречихи из России в Китай в январе-феврале текущего года вырос почти в восемь раз, до 37 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ со... | 22.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Экспорт гречихи из России в Китай в январе-феврале текущего года вырос почти в восемь раз, до 37 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая. "По данным ГТУ КНР, в январе-феврале 2024 года Китай импортировал более 37 тысяч тонн гречихи, что в 7,8 раза больше аналогичного периода 2023 года. В стоимостном выражении объем импорта увеличился в 6,1 раза, до 15 миллионов долларов", - говорится в сообщении. По расчетам "Агроэкспорта", потенциал экспорта гречихи в Китай из России к 2030 году оценивается на уровне 100 миллионов долларов в год. Также отмечается, что Россия с 2021 года - единственный поставщик этой крупяной культуры в Китай.
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РОССИЯ, КИТАЙ, гречиха, Новости
Россия нарастила экспорт гречихи в Китай в восемь раз
"Агроэкспорт": экспорт гречихи из РФ в Китай в январе-феврале вырос в 8 раз, 37 тыс тонн
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Экспорт гречихи из России в Китай в январе-феврале текущего года вырос почти в восемь раз, до 37 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.
"По данным ГТУ КНР, в январе-феврале 2024 года Китай импортировал более 37 тысяч тонн гречихи, что в 7,8 раза больше аналогичного периода 2023 года. В стоимостном выражении объем импорта увеличился в 6,1 раза, до 15 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
По расчетам "Агроэкспорта", потенциал экспорта гречихи в Китай из России к 2030 году оценивается на уровне 100 миллионов долларов в год.
Также отмечается, что Россия с 2021 года - единственный поставщик этой крупяной культуры в Китай.
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